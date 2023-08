Le fédéral fera le point sur les feux de forêt au milieu d’une saison dévastatrice

OTTAWA — Les autorités fédérales doivent faire le point vendredi sur les perspectives pour le reste de la saison dévastatrice des incendies de forêt de cette année.

Les autorités ont déjà déclaré que le Canada connaissait la pire saison d’incendies jamais enregistrée, avec plus de 130 000 kilomètres carrés carbonisés à ce jour, soit plus de six fois la moyenne des dix dernières années.

Des centaines de maisons ont été détruites par des incendies en Nouvelle-Écosse plus tôt cette année, et environ 4000 pompiers en Colombie-Britannique luttent actuellement contre des centaines d’incendies, dont certains ont menacé des communautés et forcé des évacuations.

Au Québec, les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) continuent également de combattre des incendies en zone nordique où on en dénombrait 41 en date de jeudi soir.

Ressources naturelles Canada a indiqué la semaine dernière que plus de 650 incendies brûlaient au pays, dont environ les deux tiers en Colombie-Britannique.

Quatre pompiers sont morts cet été en luttant contre des incendies en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Des pompiers internationaux venus des États-Unis, du Mexique, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud, du Brésil, de République dominicaine, de Corée du Sud et de Colombie sont venus prêter main-forte aux équipes locales.

Le gouvernement fédéral a également envoyé des militaires et la garde côtière en Colombie-Britannique à la demande du gouvernement provincial.