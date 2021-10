Le fédéral met fin à la PCRE et remplace certains programmes d’aide aux entreprises

Ottawa ne renouvellera pas la prestation canadienne pour la relance économique (PCRE) au-delà du 23 octobre et remplacera l’aide aux entreprises par des programmes plus ciblés.

«On est en train de voir que l’économie reprend dans la plupart des secteurs», explique le premier ministre Justin Trudeau, qui en a fait l’annonce à Ottawa accompagné de la vice-première ministre Chrystia Freeland.

«On reconnaît qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs et les gens ont la possibilité de retourner au travail, poursuit-il. De continuer un appui général n’est pas tout à fait nécessaire pour l’économie.»

L’abandon de la PCRE et les changements à l’aide aux entreprises amèneront une réduction des dépenses liées à la pandémie. Le ministère des Finances estime que les nouvelles mesures d’aide aux entreprises coûteront 7,4 milliards $ du 24 octobre au 7 mai. «Cela se compare aux 289 milliards $ que nous avons dépensés en soutien aux travailleurs et aux entreprises depuis le début de la pandémie», dit Mme Freeland.

L’aide aux entreprises

La subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la subvention d’urgence pour le loyer (SUCL) prendront donc fin le 23 octobre, comme prévu.

Le programme d’embauche pour la relance économique du Canada (PEREC),la prestation canadienne de la relance économique pour les proches aidants et la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, pour leurpart, sont prolongésjusqu’au 7 mai prochain.

Le fédéral lance un programme de relance pour le secteur touristique, qui offrira du soutien aux employeurs avec une subvention salariale et aux loyers. «On parle ici des hôtelleries, des restaurateurs et des agences de voyages, qui font encore face à des restrictions visant la santé publique et les voyages», précise Mme Freeland.

Le taux de subvention de l’aide destinée au tourisme commencera à 40 % pour les entreprises ayant subi une perte de revenus d’au moins 40 % et pourrait monter jusqu’à 75 %, selon les pertes de revenus subies.

Le fédéral prévoit aussi une aide pour les entreprises «les plus frappées» par la pandémie. Pour avoir droit à l’aide au loyer et à la subvention salariale, les entreprises devront avoir enregistré une perte de revenus d’entre 50 % et 75 %. Le taux de subvention variera entre 10 % et 50 %, selon l’ampleur de la perte de revenus.

Les deux nouveaux programmes seront maintenus jusqu’au 7 mai. Leur générosité sera toutefois réduite progressivement de 50 % du 13 mars au 7 mai.

Aide pour les confinements locaux

Le fédéral prévoit également un programme d’aide en cas de confinement local. Si un confinement devait être mis en place dans une région particulière, les programmes d’aide aux travailleurs, l’aide au loyer et la subvention salariale seraient alors offerts.

«Nous voulons que les provinces, les territoires et les municipalités puissent continuer de prendre les bonnes décisions pour la santé publique, en sachant que l’aide sera là pour les travailleurs et les entreprises», dit Mme Freeland.

Réactions politiques

Au Nouveau Parti démocratique, on est déçu de voir le gouvernement mettre fin aux programmes d’aide «en pleine quatrième vague». «Ce n’est clairement pas le moment de couper l’aide aux familles et aux petites entreprises qui ont du mal à joindre les deux bouts», réagit le chef Jagmeet Singh.

«Il a le pouvoir de prolonger ces aides jusqu’à la fin du mois de novembre, mais il a choisi de ne donner aux personnes qui en dépendent qu’un préavis de quelques jours, ajoute-t-il. C’est inacceptable.»

S’il est d’accord avec l’idée de mettre fin à la PCRE en misant plutôt sur des programmes d’aide ciblés, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, s’est dit déçu de ne pas avoir été consulté avant l’annonce alors que le gouvernement Trudeau est minoritaire et doit avoir l’appui du Parlement. «Il va falloir que quelqu’un ait des amis quelque part et des amis, ça se cultive en amont», a-t-il dit en conférence de presse.