Le fédéral pourrait connaître la valeur des actifs saisis à des Russes sanctionnés

Ottawa espère savoir combien valent les avoir saisis auprès d’oligarques russes sanctionnés grâce à de nouveaux pouvoirs qu’il souhaite obtenir pour rediriger cet argent dans le financement de l’aide à l’Ukraine.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué mercredi que les dispositions mises de l’avant doivent permettre «d’aller chercher de l’information» auprès d’institutions.

«On va donc pouvoir travailler avec des banques, avec différentes sources qui pourraient être au courant des actifs des personnes que l’on vise, des oligarques», a-t-elle dit avant de se rendre à une réunion du caucus libéral.

«L’une des frustrations que j’avais beaucoup comme ministre des Affaires étrangères, c’est justement de ne pas être capable de vendre ces actifs-là, de ne pas être capable de connaître leur valeur. Et c’est pourquoi on a décidé, dans la loi, d’aller conférer (…) ce pouvoir-là», a-t-elle ajouté.

Les nouveaux pouvoirs dont souhaite se doter le gouvernement Trudeau sont inscrits dans un document de mise en œuvre du budget présenté au début du mois d’avril.

On y précise que les fonds saisis pourront être réaffectés à «la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales», au «rétablissement de la paix» et à «l’indemnisation des victimes».

Le premier ministre Justin Trudeau a soutenu, mercredi matin, que tous les impacts de tels nouveaux pouvoirs sont examinés.

«Évidemment il faut regarder les conséquences légales, internationales et financières et c’est un travail que nous faisons au Canada, mais c’est aussi un travail qu’on fait en partenariat avec des gens dans le monde qui veulent voir des conséquences», a-t-il affirmé.

La ministre Joly a dit espérer que d’autres pays membres du G7 emboîteront le pas au Canada.