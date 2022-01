Le fédéral présente un projet de loi pour les tests rapides envoyés aux provinces

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a présenté lundi un projet de loi visant à continuer de fournir autant de tests rapides que possible aux provinces et territoires.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a présenté le projet de loi à la Chambre des communes lors du premier jour de la rentrée parlementaire après une pause de six semaines.

Selon un communiqué du ministère, le projet de loi donnerait à Santé Canada le pouvoir d’acheter et de distribuer à travers le pays jusqu’à 2,5 milliards de dollars de tests rapides.

«Comme la COVID-19 demeure une menace mondiale engendrée par le variant Omicron hautement transmissible, la demande de tests rapides a augmenté partout dans le monde», a affirmé M. Duclos dans le communiqué. Il a ajouté que les tests rapides sont un élément important de la stratégie du gouvernement pour assurer la sécurité des Canadiens.

Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Mark Holland, a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que le projet de loi C-10 accélérerait le financement et la distribution des tests rapides.

Il a précisé que la partie relative aux tests rapides du projet de loi C-8, qui a été créé pour mettre en œuvre certains aspects de la mise à jour économique et financière du gouvernement à l’automne, a été séparée et est soumise de manière distincte par le biais du projet de loi C-10 afin de garantir qu’il puisse être adopté le plus rapidement possible.

«Il s’agit de retirer de la mise à jour budgétaire et économique les dispositions pour fournir des tests rapides et accélérer leur distribution, car leur besoin est élevé, et nous devons nous assurer qu’ils sont disponibles», a affirmé le leader du gouvernement.

M. Holland a fait appel aux partis d’opposition pour aider le gouvernement à faire adopter le projet de loi le plus rapidement possible.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.