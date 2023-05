Le fédéral prolonge la fermeture de la pêche aux bébés anguilles dans les Maritimes

HALIFAX — Le fédéral a prolongé de 45 jours l’arrêt de la pêche des bébés anguilles dans les Maritimes.

Le ministère des Pêches et Océans Canada affirme que la fermeture, annoncée pour la première fois le 15 avril, a dû être prolongée en raison des préoccupations persistantes concernant la conservation et le braconnage des minuscules anguilles appelées civelles.

Le ministère indique que la prolongation du moratoire sur les rivières de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick est entrée en vigueur lundi.

Il annonce également que le ministère lancera un «examen complet» de la pêche à la civelle afin d’assurer sa gestion stable à long terme et la conservation des stocks.

Les jeunes anguilles sont expédiées vivantes vers les marchés asiatiques comme la Chine et le Japon, et sont cultivées pour la consommation. Ces poissons sont devenus une denrée prisée des pêcheurs commerciaux et des Premières Nations, avec des prix cette année d’environ 4000 $ le kilogramme.

Depuis la fermeture de la pêche à la mi-avril, le ministère fédéral affirme que ses agents des pêches ont procédé à plus de 110 arrestations et saisi des filets, des engins et cinq véhicules.