Le festival Burning Man est interrompu par des inondations et des tempêtes

RENO, Nev. — Les festivaliers qui souhaitaient prendre part au Burning Man, dans le désert du Nevada, ont été forcés de rebrousser chemin ou de s’abriter sur place, samedi, alors que les inondations causées par les tempêtes balayaient la région.

L’entrée au site sera fermée pour le reste de l’événement, qui a débuté le 27 août et devait se terminer lundi, selon le Bureau américain de la gestion des terres, qui supervise le désert de Black Rock où se déroule le festival.

On estime qu’environ 13 millimètres de pluie sont tombés vendredi sur le site du festival, situé à environ 177 kilomètres au nord de Reno, a indiqué le service météorologique national de Reno. Plus de six autres millimètres de pluie sont attendu samedi soir et dimanche.

Les organisateurs ont exhorté les festivaliers à économiser leur nourriture, leur eau et leur carburant.