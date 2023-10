Le Festival végane s’attend à recevoir des milliers de visiteurs

MONTRÉAL — Le Festival végane de Montréal fête ses dix ans ce week-end. L’organisation s’attend à recevoir des milliers de personnes d’ici la fin de l’événement, qui se déroule jusqu’en fin d’après-midi dimanche, au Palais des congrès.

En dix ans, le président et fondateur de l’événement, Louis-Alexandre Gagnon, a vu la place du véganisme augmenter dans la métropole.

«Il y a beaucoup plus d’offres, c’est beaucoup plus populaire qu’avant, et on espère que ça va continuer d’augmenter, dit M. Gagnon, en entrevue. Il y a 25 ans, il y avait un restaurant végane à Montréal, maintenant il y en a une cinquantaine.»

Depuis samedi, les visiteurs au festival peuvent assister à des conférences, notamment sur l’éthique animale et sur les impacts sur la santé d’être végane, ainsi qu’à des démonstrations culinaires. Le porte-parole de l’événement, le chef Christian Ventura, propriétaire de Sushi Momo, a notamment offert une conférence sur son parcours en tant qu’entrepreneur végane.

Plus d’une centaine d’exposants sont sur place, alors qu’il y a dix ans, ils n’étaient qu’une trentaine.

Louis-Alexandre Gagnon a eu l’idée du Festival végane de Montréal lorsqu’il a visité celui de Toronto, en 2000.

«Dans ces années-là, j’ai fondé l’Association végétarienne de Montréal, et à peu près dix ans plus tard, on avait assez de bénévoles, assez de momentum, pour créer un gros événement», raconte-t-il.

Cependant, l’événement n’a pas été épargné par la pandémie, et depuis l’an passé, l’organisation doit demander aux visiteurs de payer un billet d’entrée au festival, alors qu’ils pouvaient y accéder gratuitement auparavant. Le nombre d’exposants avait diminué, alors que c’était eux qui finançaient le festival.

Le prix d’entrée a engendré une baisse du nombre de visiteurs l’an dernier, qui s’est chiffré à 3300. Ce week-end, le Festival végane s’attend toutefois à accueillir 5000 personnes, puisqu’ils ont vendu plus de billets en amont de l’événement que l’année dernière.

M. Gagnon demeure donc optimiste pour le futur de l’événement. L’architecte paysagiste de profession s’implique bénévolement dans le festival.

«J’ai encore beaucoup de plaisir à le faire, donc j’espère que je vais continuer à avoir du plaisir à faire ça, puis qu’il va continuer d’avoir de plus en plus de véganes à Montréal, et de végé-curieux qui viennent au festival», a-t-il affirmé.