Le feu menace des territoires autochtones dans l’ouest des États-Unis

BLY, Ore. — Les dangereux feux de broussailles qui brûlent dans le nord-ouest des États-Unis menacent des terres autochtones déjà frappées par une des pires sécheresses de mémoire récente.

Une soixantaine d’incendies ont jusqu’à présent détruit plus de 4000 kilomètres carrés dans une douzaine d’États de l’ouest du pays, notamment dans les États de l’Oregon et de Washington.

Dans le centre-nord de l’État de Washington, des centaines de résidents de la ville de Nespelem, sur la réserve Colville, ont reçu l’ordre d’évacuer en raison du danger «imminent et grave» posé par le plus gros des cinq incendies allumés par la foudre lundi soir.

Sept maisons ont brûlé, mais quatre d’entre elles étaient inoccupées. Cette réserve compte quelque 9000 descendants d’une douzaine de tribus.

Les dirigeants de la réserve ont déclaré un état d’urgence mardi. La météo prévoit un mercure frisant les 40 degrés Celsius et des ventes de 40 kilomètres/heure mercredi et jeudi, ce qui pourrait attiser les flammes.

Dans l’Oregon, l’incendie Bootleg qui a jusqu’à présent incinéré au moins vingt maisons continuait mercredi de brûler près de la frontière avec la Californie. Au moins 2000 maisons sont menacées par les flammes.

Un responsable a prévenu que le feu double de superficie chaque jour. Les flammes recouvrent maintenant 815 kilomètres carrés, soit une zone plus grande que la ville de New York. Les pompiers ont parfois dû battre en retraite pour une troisième journée consécutive afin d’assurer leur sécurité, et la météo ne semble pas devoir s’améliorer de sitôt.

Des membres de la Garde nationale de l’Oregon devaient être déployés dans les régions touchées par le feu.

Les flammes ont interféré avec trois lignes électriques à destination de la Californie. Les responsables ont demandé lundi aux résidents de tout faire pour économiser l’électricité et la situation était stable mardi.

L’incendie qui brûle dans la forêt nationale de Fremont-Winema touche une région habitée depuis des millénaires par les tribus Klamath, qui sont composées de trois groupes autochtones distincts.

«La forêt où nous détenons des droits conférés par traité a définitivement été endommagée, a dit un chef local, Don Gentry. Je suis certain que nous avons perdu plusieurs chevreuils. Nous sommes vraiment préoccupés. Je sais qu’il y a des zones de ressources culturelles et des zones délicates là où se trouve le feu.»

En septembre, un incendie qui a dévasté 60 kilomètres carrés dans le sud de l’Oregon a endommagé des terres où plusieurs Klamaths chassent, pêchent et récoltent. Les flammes ont aussi détruit le cimetière tribal et au moins une maison.

Les tribus sont également touchées par la sécheresse. Elles luttent depuis des décennies pour préserver le niveau de l’eau du lac Upper Klamath, afin de protéger deux espèces menacées de poissons qui sont centrales à leur culture et à leurs traditions. Des fermiers puisent l’essentiel de leur eau dans ce même lac. Avant même l’incendie, une sécheresse grave dans le sud de l’Oregon avait réduit le flot de l’eau à un débit sans précédent.

En Californie, le plus gros incendie depuis le début de l’année, celui de Beckwourth Complex, est maintenant maîtrisé à 50 %, après avoir ravagé 375 kilomètres carrés près de la frontière avec le Nevada. Les flammes ont été allumées par la foudre.

Un incendie qui a éclaté dimanche dans la Sierra Nevada, près du parc national de Yosemite, englobe maintenant 40 kilomètres carrés, mais est dorénavant maîtrisé à 15 %. Quatre édifices ont été détruits.

Des scientifiques préviennent que les changements climatiques rendent l’Ouest plus chaud et plus sec, et que la météo deviendra de plus en plus imprévisible avec le réchauffement du globe.