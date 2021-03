Le feu vert au vaccin de Johnson & Johnson pourrait être donné d’ici quelques jours

OTTAWA — Santé Canada n’est qu’à «quelques jours» de décider d’approuver ou non le vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson.

Si le feu vert est donné, il s’agira du quatrième vaccin dans les efforts du Canada pour immuniser la population contre le virus et le premier à ne nécessiter qu’une seule dose.

Couplée à une nouvelle recommandation jeudi aux provinces de reporter les deuxièmes doses des autres vaccins jusqu’à quatre mois après la première injection, l’arrivée du vaccin de Johnson & Johnson signifierait probablement que le Canada serait en mesure d’offrir une dose de vaccin à chaque adulte avant la fête du Canada.

Mais cette recommandation posologique, et la confusion quant à l’efficacité du vaccin Oxford-AstraZeneca pour les personnes âgées, ont accru les inquiétudes de voir de plus en plus de Canadiens ne plus faire suffisamment confiance aux vaccins pour faire la queue quand leur tour viendra.

La Dre Supriya Sharma, conseillère médicale principale à Santé Canada, se dit préoccupée par l’hésitation à l’égard des vaccins et préférerait bien sûr que la science autour des vaccins ne change jamais.

Mais Mme Sharma souligne que ce n’est pas ainsi que fonctionne la science et qu’il serait irresponsable de ne pas ajuster les lignes directrices pour les vaccins à mesure que davantage de données sont accessibles.