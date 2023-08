Le film «Barbie» est retiré des cinémas d’Algérie un mois après sa sortie

ALGER, Algérie — Le film «Barbie» a été retiré des salles en Algérie cette semaine, près d’un mois après sa sortie dans ce pays d’Afrique du Nord.

Le média en ligne «24H Algérie» a indiqué que le ministère de la Culture et des Arts avait demandé aux cinémas d’Alger, d’Oran et de Constantine de retirer «immédiatement» de l’affiche le film américain.

Ni le ministère ni l’Autorité de régulation de l’audiovisuel n’ont commenté la directive ni fourni de justification à cette décision.

«Barbie» avait commencé à être présenté dans certains cinémas algériens le mois dernier. Les distributeurs ont retiré le mégasuccès hollywoodien de leurs horaires à partir de cette semaine.

Cette décision intervient après que les autorités du Koweït et du Liban ont elles aussi interdit le film, qui menacerait les valeurs conservatrices.

Certaines personnes en Algérie ont protesté contre l’annulation sur les réseaux sociaux, d’autres l’ont dénoncée comme de la «censure» et du «sectarisme».

«Le film « Barbie » serait « une menace pour la moralité », a commenté l’écrivaine Leila Belkacem sur sa page Facebook. De quelle moralité parlent-ils quand les censeurs se gavent de films pornos à la maison ? N’êtes-vous pas fatigués d’entraîner le pays dans vos sombres délires ?»

La semaine dernière, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel a annoncé sa décision de suspendre «temporairement» toute programmation de la chaîne de télévision privée Es Salam pour avoir prétendument diffusé «de manière irresponsable et non professionnelle une émission contenant des scènes contraires aux préceptes de l’Islam et au mode de vie de la société algérienne».

«Barbie» ne contient aucune sexualité manifeste ni aucune référence aux droits LGBTQ+. Mais il semble avoir attiré l’attention des censeurs en raison de sa flamboyance et de son large message d’inclusion et d’égalité des sexes, dans une région où l’homosexualité est toujours largement considérée comme un tabou.

Le film de Warner Bros. a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde depuis sa sortie le 21 juillet.