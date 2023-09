Le film «Green Border» est décrié par l’extrême droite polonaise à sa sortie

VARSOVIE, Pologne — Les dirigeants polonais de droite ont amplifié leurs dénonciations du nouveau long métrage de la réalisatrice Agnieszka Holland avant sa première de vendredi au pays, accusant l’œuvre de faire de la diffamation contre la Pologne en explorant une crise migratoire le long de la frontière avec la Biélorussie.

«Green Border» a remporté le prix spécial du jury au Festival du Film de Venise au début du mois. Les responsables du gouvernement polonais ont sévèrement critiqué le film pendant des semaines, même si la plupart d’entre eux reconnaissent ne pas l’avoir vu.

Holland est née en Pologne et y a travaillé sur des films, mais elle vit en France. «Green Border» est une exploration poignante de la souffrance humaine dans la zone frontalière de forêts et de marécages entre la Biélorussie et la Pologne et ses personnages fictifs incluent des représentations d’agents de sécurité polonais maltraitant des migrants en provenance du Moyen-Orient.

Dans un geste inhabituel, le politicien le plus puissant de la Pologne, Jaroslaw Kaczynski, a convoqué vendredi une conférence de presse consacrée à la dénonciation du film. Il a déclaré qu’il pensait que les gardes-frontières, l’armée et la police polonaises «étaient dépeintes de manière honteuse».

Les responsables polonais affirment que les membres des forces de sécurité ont risqué leur vie pour protéger la Pologne d’une attaque qui serait selon eux dirigée par le président russe Vladimir Poutine. Kaczynski a reproché à Holland d’agir en faveur du prétendu plan du président Poutine.

Il a également accusé Holland d’«oikophobie», une aversion pour sa propre patrie, et a qualifié le film de «tout simplement honteux, répugnant et dégoûtant».

Holland plaide que le film ne dresse aucune évaluation collective de l’armée polonaise ou des services en uniforme, et qu’il n’a pas pour but de calomnier la Pologne.

Elle et le producteur Marcin Wierzchoslawski ont publié vendredi une déclaration disant que «Green Border» montre que tous les êtres humains, qu’ils soient officiers en uniforme, réfugiés ou personnes aidantes peuvent se comporter de différentes manières dans différentes situations. Ils ont déclaré que cela évitait simplement la «propagande en noir et blanc» qui entoure la migration.

Holland et Wierzchoslawski ont ajouté que des fragments du film avaient été volés, modifiés et diffusés par certains médias pour créer une impression déformée du film, et qu’ils s’opposaient à cette manipulation.

La Pologne a des élections nationales prévues pour le 15 octobre. Le parti Droit et Justice au pouvoir de M. Kaczynski tente de remporter un troisième mandat en mettant l’accent sur sa politique anti-immigration. La réputation du gouvernement en matière d’éloignement des immigrants du pays a été mise à mal par un scandale de fraude impliquant des visas délivrés dans les consulats polonais en Asie et en Afrique en échange de pots-de-vin.

Le ministre polonais de la Justice, Zbigniew Ziobro, a comparé le film à de la propagande nazie. Le président Andrzej Duda a repris le thème nazi en déclarant jeudi que certains gardes-frontières exprimaient leur refus de voir le film en utilisant l’expression de la Deuxième Guerre mondiale: «il n’y a que des cochons qui vont au cinéma» («only pigs sit in the cinema»).

Cette expression faisait référence aux personnes qui, pendant l’occupation allemande de la Pologne, allaient au cinéma pour regarder la propagande nazie.