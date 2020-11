Le fils aîné de Donald Trump est atteint de la COVID-19

WASHINGTON — Donald Trump fils, le fils aîné du président, était en isolement vendredi après avoir appris qu’il avait été atteint de la COVID-19, a annoncé un porte-parole.

Le fils du président a reçu son diagnostic plus tôt cette semaine et il ne démontre pas de symptôme, a précisé le porte-parole, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat puisqu’il discutait d’informations médicales privées.

M. Trump fils suit toutes les directives recommandées par les médecins, a assuré le porte-parole.

L’homme de 42 ans est le dernier membre de la famille Trump à être touché par un virus qui a tué plus de 250 000 Américains et infecté plus de 12 millions d’autres.

La gestion de la pandémie de COVID-19 a été un enjeu majeur de la dernière campagne électorale, qui a mené à la victoire du président désigné Joe Biden. Donald Trump n’a toujours pas reconnu les résultats.

Le président Trump, la première dame Melania Trump et leur fils Barron ont également été infectés par le virus pendant la campagne électorale, en octobre. M. Trump a passé trois jours à un hôpital militaire, où il a reçu des traitements expérimentaux, tandis que la première dame a combattu la maladie à la Maison-Blanche.

L’amie de coeur de Donald Trump fils, Kimberly Guilfoyle, avait reçu un diagnostic positif de COVID-19 en juillet.