Le fils d’un ancien joueur de la NFL est arrêté pour le meurtre de ses parents

Les autorités ont affirmé que le fils d’un ancien joueur de la NFL, qui était recherché dans le Minnesota pour le meurtre de ses parents, a été arrêté samedi au Mexique.

Le bureau du shérif du comté de Todd a déclaré que Dylan John Bennett, 22 ans, a été arrêté pour meurtre au deuxième degré dans un hôtel à Cancún, samedi.

Selon les autorités, Dylan John Bennett a lui-même contacté le shérif du comté Steve Och dans la journée pour lui dire qu’il se livrerait au FBI.

«Le FBI l’a placé en garde à vue et va le transporter au Minnesota dans les prochains jours», peut-on lire dans un communiqué.

Les corps de Barry Bennett, âgé de 63 ans, et de son épouse Carol ont été retrouvés mercredi à leur domicile à Long Prairie, une ville d’environ 3 500 habitants située à 200 kilomètres au nord-ouest de Minneapolis. La police a indiqué qu’ils ont été tués par balles.

Selon des documents juridiques dont l’Associated Press a pris connaissance, la voiture de Dylan Bennett était sur les lieux du crime. Il y avait, dans la voiture, une boîte d’arme à feu vide et des munitions à l’intérieur.

Les enquêteurs pensent que les Bennett ont été tués lundi. Carol Bennett, qui aurait eu 64 ans jeudi, aurait été touchée à plusieurs reprises au dos et au torse. Barry Bennett, 63 ans, aurait reçu plusieurs balles au torse et à la tête.

Selon une plainte pénale, Barry Bennett a déclaré au bureau du shérif du comté de Todd en décembre dernier que son fils avait exprimé son intention de tuer ses parents alors qu’il se trouvait dans un établissement de traitement pour trouble de santé mentale.

La plainte pénale décrit comment les autorités ont suivi la famille ces derniers jours.

Barry Bennett a été vu lundi à Long Prairie vers midi. Plus tôt lundi, Dylan Bennett a été vu en train de conduire sa voiture après une transaction bancaire dans laquelle une importante somme d’argent a été retirée du compte de Bennett, toujours selon le document de la plainte pénale.

Les cartes de crédit et de débit de Carol Bennett ont été utilisées dans le Wisconsin, l’Illinois et l’Ohio les lundi, mardi et mercredi. Sa voiture a été retrouvée à Columbus, Ohio. Dylan Bennett avait un billet d’avion pour un vol Columbus-Cancun.

Barry Bennett a joué 11 saisons avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Jets de New York et les Vikings du Minnesota.

The Star Tribune a annoncé que Bennett avait pris sa retraite d’enseignant d’éducation physique à Long Prairie. Le surintendant Jon Kringen a déclaré que Bennett parlait rarement de sa carrière dans la NFL à moins que quelqu’un ne le lui demande.