Le fleuron québécois CAE renonce à la production de respirateurs artificiels

MONTRÉAL — La multinationale québécoise CAE fait une croix sur la fabrication de respirateurs artificiels, comme le «CAE Air1» qu’elle avait conçu à toute vitesse il y a un an dans la foulée de la première vague de la pandémie de COVID-19.

Il en va d’une question de «discipline», a répondu mercredi le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, à un analyste financier qui tentait de comprendre pourquoi l’entreprise renonçait à vendre cet équipement à des gouvernements ou hôpitaux.

Le spécialiste des simulateurs de vol et de la formation a choisi de se concentrer sur ses forces, a renchéri le grand patron, expliquant que désormais «beaucoup de gens fabriquent des respirateurs artificiels», si bien que ces équipements sont en «surabondance».

L’entreprise dont le siège social est situé dans l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, entend plutôt miser son expertise pour s’associer avec des fabricants afin de concevoir de la formation, a mentionné M. Parent, estimant que «c’est une bien meilleure voie à suivre».

CAE a vendu un total de 10 000 respirateurs artificiels, tous au gouvernement du Canada. La commande a été réduite à 8200 par la suite étant donné que les besoins étaient finalement moindres.

La nouvelle expertise de CAE dans les respirateurs artificiels lui a aussi permis d’obtenir une certification ISO, puis de décrocher un contrat de fabrication d’assainisseurs d’air qui détruisent «considérablement» le virus de la COVID-19. L’équipement, dont CAE produira 55 000 unités durant la première année, sert notamment dans des hôpitaux, des cabinets de médecins et de dentistes ainsi que dans des centres de soins pour personnes âgées.

Prêt pour le décollage

Après une année à oublier, où il a perdu 47,2 millions $, le fleuron québécois de l’aérospatiale prévoit «une solide croissance» pour l’exercice 2022, qui débutait le 1er avril dernier.

La reprise dépend toutefois grandement du moment et du rythme auquel les restrictions de voyage et les quarantaines seront levées dans les marchés où il exerce des activités.

Lors d’un appel téléphonique avec des analystes pour commenter les résultats du quatrième trimestre, M. Parent s’est dit «plus confiant que jamais dans l’avenir de CAE».

Non seulement il y a une forte reprise des voyages aériens dans certaines régions du monde qui sortent du confinement, dont les États-Unis, mais en plus des tendances sont favorables à l’entreprise, notamment une volonté accrue des compagnies aériennes d’impartir la formation.

Il y a également une forte demande pour la formation de pilotes, conséquence des départs et licenciements durant la pandémie. «Les compagnies aériennes ont de plus grands besoins en pilotes alors qu’ils doivent éventuellement remplacer tous ceux qui ont quitté (la profession) et qu’ils ne peuvent plus ramener au travail», a-t-il dit.

Profits en chute libre

CAE a déclaré mercredi des profits en forte baisse au quatrième trimestre de l’exercice 2021.

Le résultat net attribuable aux détenteurs d’instruments de capitaux propres de la Société a été de 19,8 millions $ pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021, par rapport à 78,4 millions $ au trimestre correspondant un an plus tôt, une baisse de 75 %.

Le bénéfice par action a donc été de 7 cents, par rapport à 29 cents un an plus tôt.

L’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 894,3 millions $, en baisse par rapport à 977,3 millions $ au même trimestre un an plus tôt.

CAE a tourné la page sur un exercice 2021 écrit à l’encre rouge avec une perte de 47,2 millions $, par rapport à des bénéfices de 311,4 millions $ pour l’exercice 2020.

Le grand patron, Marc Parent, a attribué ces résultats décevants aux répercussions de la COVID-19, qui ont causé le «plus grand choc de l’histoire de l’aviation civile», et aux perturbations majeures sur les marchés de la défense et de la santé.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:CAE)