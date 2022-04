FREDERICTON — Les autorités au Nouveau-Brunswick mettent en garde contre d’éventuelles inondations, en fin de semaine, dans une localité du nord-ouest de la province.

Les responsables du programme Surveillance des cours d’eau ont indiqué mercredi que le fleuve Saint-Jean devrait dépasser samedi son «niveau d’inondation» à Saint-Hilaire, près d’Edmundston.

Environnement Canada prévoit des températures de plus de 10 degrés et de faibles précipitations dans le nord de la province au cours des cinq prochains jours, alors que la neige et la glace dans la région commencent à fondre.

Les responsables assurent qu’ils surveillent aussi le mouvement des glaces dans le bassin supérieur du fleuve Saint-Jean, ce qui pourrait augmenter les risques d’embâcles. De tels embâcles peuvent provoquer une augmentation rapide des niveaux d’eau.

Plus tôt cette semaine, les autorités ont conseillé aux résidants vivant dans des zones inondables de demeurer vigilants.