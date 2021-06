Le flou persiste autour des détecteurs de CO2 et du rattrapage scolaire

MONTRÉAL — Après avoir soutenu pendant des mois que les détecteurs de CO2 n’étaient pas nécessaires, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a depuis fait volte-face.

Mercredi matin, il a indiqué que le ministère procédera à un appel d’offres pour trouver des fournisseurs «le plus vite possible» en réponse à une question qui lui était posée en anglais.

Le ministère espère ainsi installer les appareils d’ici à la rentrée au mois d’août. Québec vise d’ailleurs une rentrée sans masques ni classes-bulles au primaire et au secondaire dès la rentrée prochaine. Ce qui pourrait expliquer le besoin d’agir rapidement en matière de détecteurs.

Si le plan pour la rentrée scolaire et le retour en classe pour les élèves de tous les niveaux est accueilli favorablement, le retour presque à la normale, espéré par Québec, laisse le personnel des établissements scolaires perplexes. Particulièrement en ce qui concerne les protocoles de nettoyage et de ventilation, a fait savoir la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses quatre fédérations dans un communiqué. La CSQ ajoute que les nombreux revirements des derniers mois ont malmené la confiance du personnel.

«On s’attend (…) à une transparence complète au regard des mesures d’entretien et d’achat d’équipement pour que chaque enseignant sache clairement ce qu’il en est pour les locaux qu’il occupe», a souligné la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, mercredi, par voie de communiqué.

Par ailleurs, le rattrapage scolaire demeure une préoccupation. « Plus que jamais, nous aurons besoin d’une vision à long terme en éducation, de même que des ressources suffisantes pour rattraper les retards et répondre aux besoins, a ajouté Mme Scalabrini. On parle de qualité de l’air, mais il faut d’abord et avant tout donner de l’air et du temps aux profs.»

Gestion critiquée

Le ministre de l’Éducation a essuyé de nombreuses critiques quant à son processus de gestion et d’évaluation de la qualité de l’air dans les écoles, depuis près d’un an.

Les reportages de Radio-Canada révélant qu’il aurait consulté la Santé publique qu’au tout dernier moment et n’aurait pas tenu compte de ses commentaires ont soulevé la grogne des élus à l’Assemblée nationale, en commençant par Marwah Rizqy.

La députée libérale et porte-parole officielle en matière d’éducation avait maintes fois réitéré l’importance d’installer des détecteurs de CO2 et des purificateurs d’air portatifs dans les classes pour réduire la transmission du virus.

De son côté, la cheffe libérale Dominique Anglade avait accusé le ministre de l’Éducation d’avoir «menti» puis tenté de camoufler la chose en faisant pression sur la Santé publique.

«Tout a déjà été dit, il y a eu un malentendu (…) sur la manière de qualifier la collaboration», s’était défendu, pour sa part, le ministre Roberge jeudi dernier.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses de Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.