Le fossé s’est creusé depuis la mort de Joyce Echaquan, dit une préposée

MONTRÉAL — Le fossé qui existait avec la communauté atikamekw s’est encore plus creusé depuis la mort de Joyce Echaquan, a déclaré une préposée aux bénéficiaires de l’hôpital de Joliette, au cinquième jour de l’enquête de la coroner sur le décès de cette mère de famille autochtone.

Si je ne comprends pas leur langue et qu’ils ne comprennent pas la mienne, cela peut créer une peur, a-t-elle déclaré spontanément.

Depuis le décès de Joyce Echaquan, c’est pire, soutient-elle: «ils ont peur de nous, et nous, on a peur d’eux».

La préposée ne peut être identifiée, comme aucun membre du personnel hospitalier, par ordre de la coroner.

Cette préposée aux bénéficiaires estime que le personnel devrait recevoir plus de formation, pour apprendre comment mieux les soigner.

«Moi, je voudrais comprendre pourquoi ils ont peur de moi.»

De plus, si les membres de cette nation autochtone savent que le personnel est mieux formé, ils auraient peut-être moins peur, a-t-elle ajouté.

Joyce Echaquan était membre de la communauté atikamekw qui vit à Manawan. Pour eux, l’hôpital le plus proche est celui de Joliette, même s’il est à trois heures de route. C’est là que Mme Echaquan est morte le 28 septembre dernier, peu après s’être filmée de son lit d’hôpital alors que l’on entend deux employées la dénigrer et l’insulter. Cette vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a choqué le Québec.

La coroner Géhane Kamel a pour mandat de déterminer la cause de la mort de la mère de sept enfants, ainsi que de faire la lumière sur les circonstances de son décès, y compris le comportement des employés à son égard.

Pour une troisième journée mercredi, des infirmières et des préposées aux bénéficiaires de l’hôpital défilent devant la coroner. La semaine dernière, Me Kamel a écouté les témoignages des membres de la famille de Mme Echaquan, qui ont relaté avec beaucoup d’émotion ce qu’elle a vécu et ce qu’elle représentait pour eux.