Le froid extrême persiste à travers le Québec et les Maritimes

MONTRÉAL — Les résidents de l’est du Canada, du Québec à Terre-Neuve-et-Labrador, se réveillent samedi matin avec un temps froid extrême.

Les personnes devant être à l’extérieur pour la nuit ont été avisées de chercher un abri et de surveiller les engelures, car la température dans une grande partie de l’est du Canada devrait se situer entre -40°C et -50°C avec le refroidissement éolien.

Les températures à Québec devraient chuter à -30°C pendant la nuit — avec un indice de refroidissement éolien de -45°C — et le temps arctique devrait durer jusqu’à dimanche.

Des avertissements de froid extrême restent en vigueur dans les Maritimes, avec des températures dans la région d’Halifax qui devraient être ressenties comme -39°C tout au long de la matinée.

Les organismes gouvernementaux et privés se sont précipités vendredi pour fournir un abri aux personnes vulnérables dans des dizaines de municipalités du Québec et du Canada atlantique, car les conditions risquaient de causer des engelures à la peau exposée en quelques minutes.

La Ville de Montréal a ouvert cette semaine deux centres de réchauffement d’urgence temporaires pour la population itinérante, chacun pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes entre 20h et 9h. Les centres devraient fermer dimanche.

Record de demande en électricité

Au Québec, une pointe de consommation historique a été atteinte vendredi. Vers 17h30, un pic de demande de 42 701 mégawatts (MW) a été enregistré par Hydro-Québec.

La précédente pointe de consommation historique a été d’environ 40 500 MW en janvier 2022.

La société d’État a demandé à ses abonnés de prendre quelques mesures afin que la consommation d’électricité soit réduite durant la vague de froid intense.

Les Québécois sont donc invités à diminuer le chauffage d’un à deux degrés Celsius, notamment dans les pièces inoccupées de la maison, et à utiliser moins d’eau chaude. On leur demande aussi de réduire ou de reporter l’utilisation des gros appareils électroménagers, particulièrement la sécheuse et le lave-vaisselle.

Ces gestes d’économie sont particulièrement recommandés samedi matin. Parmi les autres conseils de la société d’État figure celui de faire la grasse matinée.

Prudence sur les routes

Le froid polaire qui traverse la province rend les routes plus glissantes et le ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle à la prudence.

Plus la température descend, plus il est difficile de faire fondre la glace sur les routes et le ministère des Transports tient à ce que les automobilistes soient conscients des risques.

Afin de rendre les routes plus sécuritaires, les équipes du ministère des Transports épandent des produits fondants, comme du sel de voirie et ensuite des abrasifs, comme de la pierre, pour augmenter l’adhésion des pneus sur la route.

Mais quand le mercure descend sous la barre des moins 15 degrés Celsius, il devint très difficile de faire fondre la glace, selon les experts.

Reports d’activités

Le Carnaval de Québec reporte son ouverture à samedi après-midi en raison du froid.

L’événement, qui devait débuter vendredi, avait déjà été repoussé à samedi matin, avant que l’organisation choisisse de lancer les festivités à 14h.

C’est également le cas du Bal de neige d’Ottawa-Gatineau, dont l’ouverture prévue vendredi a été reportée à samedi 10h.

Plusieurs stations de ski continuent de réduire leurs activités. Stoneham, Mont-Saint-Anne, Bromont, Mont-Blanc et Saint-Sauveur, entre autres, ont suspendu leurs cours samedi.

Dans les Laurentides, le Sommet Olympia, le Sommet Edelweiss, le Sommet Gabriel et le Sommet Morin Heights, fermés vendredi, le demeurent samedi. En Estrie, le Mont Owl’s Head est fermé.