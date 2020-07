Le fugitif de la N.-É. est capturé après une tentavive de vol de véhicule

BRIDGEWATER, N.-É. — Le signalement d’une tentative de vol de véhicule a contribué à retrouver samedi un fugitif accusé de tentative de meurtre contre un policier, a indiqué la police de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse.

Dans un communiqué publié dimanche matin, la police de Bridgewater dit avoir capturé Tobias Charles Doucette après avoir fouillé un secteur boisé du village de Hebbville.

Doucette portait un short, mais pas de chandail ni de chaussures au moment de son arrestation, a dit la police.

«La police était préparée pour une résolution certaine de cette traque. Elle est heureuse que personne d’autre n’ait été blessé lors de cette [arrestation]», peut-on lire dans le communiqué.

Doucette avait fait l’objet d’une chasse à l’homme depuis plusieurs jours.

L’individu âgé de 31 ans a déjà été accusé de tentative de meurtre après avoir prétendument frappé un policier au cou avec une arme blanche. L’agent répondait alors à un signalement de violence conjugale dans un hôtel de Bridgewater.

Doucette est aussi accusé de voies de fait contre sa conjointe de fait. Il devrait comparaître lundi devant un tribunal.

La GRC avait concentré ses recherches à Conquerall Bank, en Nouvelle-Écosse, où le fugitif avait été repéré mardi par un chien policier.

L’homme était parvenu à s’enfuir dans un bois voisin après avoir prétendument frappé l’animal avec un bâton.

Les autorités n’ont découvert aucune trace de lui pendant plusieurs jours. La police a finalement reçu vendredi des signalements à Bridgewater.

«Des empreintes de pieds nus ont été localisées dans la zone de recherche, ajoutant à la crédibilité aux signalements», avait déclaré Danny MacPhee, chef adjoint de la police de Bridgewater, vendredi soir.

Samedi soir, la police avait signalé une autre observation possible – cette fois dans le comté de Lunenburg. La GRC avait exhorté les gens du secteur de Conquerall Mills Road et de l’autoroute 3 à rester à l’intérieur et à garder leurs portes verrouillées.

Le sergent Matthew Bennett, de Bridgewater, qui a été blessé lundi, se rétablit après une opération.

La conjointe de fait du suspect a été soignée pour des blessures mineures subies lundi.

Le chien policier blessé serait également dans un état stable.