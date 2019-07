Le futur juge québécois à la Cour suprême s’adressera aux députés et sénateurs

OTTAWA — Le prochain juge québécois qui prendra place à la Cour suprême du Canada répondra publiquement aux questions des politiciens fédéraux mercredi.

Le juge Nicholas Kasirer doit participer en après-midi à une séance de questions-réponses avec des députés du comité de la justice de la Chambre des communes, des sénateurs du comité sénatorial des affaires juridiques et des représentants du Bloc québécois, du Parti vert et du Parti populaire du Canada.

Geneviève Cartier, doyenne de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, animera les échanges.

Il y a deux semaines, le premier ministre Justin Trudeau avait nommé M. Kasirer pour remplacer le juge Clément Gascon, qui prendra sa retraite.

Nicholas Kasirer, qui a siégé à la Cour d’appel du Québec pendant dix ans, est un expert en droit civil. Il a été professeur de droit pendant 20 ans à l’Université McGill, où il a aussi été doyen à la Faculté de droit.

Avant l’apparition du juge Kasirer, le ministre de la Justice David Lametti et l’ancienne première ministre Kim Campbell — qui dirige le Comité consultatif sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada — témoigneront devant le comité de la justice de la Chambre pour expliquer pourquoi ce juge a été choisi pour siéger au plus haut tribunal du pays.

Dans sa candidature au poste, qui a été rendue publique plus tôt ce mois-ci, le juge Kasirer avait mentionné sa spécialité en droit civil québécois, tout en se décrivant comme un généraliste en tant que juge.

«J’en suis venu à comprendre que les Canadiens souhaitent que la fonction judiciaire soit exercée par des juges humbles qui considèrent leur charge publique comme l’occasion de faire leur « plus grande contribution au droit », et non comme une distinction prestigieuse se rajoutant à la liste de leurs accomplissements», a-t-il ajouté.