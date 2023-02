Le G20 est incapable d’en arriver à un consensus sur la guerre en Ukraine

BANGALORE, Inde — Les ministres des Finances du G20 n’ont pu parvenir à s’entendre sur un consensus sur la guerre en Ukraine au terme de leur réunion de deux jours.

La Russie et la Chine se sont opposées à la description du conflit armé dans le document final.

Le communiqué et le résumé de la présidence mentionnent que les membres du G20 n’ont pu s’entendre sur une formulation pour décrire la guerre en Ukraine.

La première journée de cette réunion a coïncidé avec le premier anniversaire de l’invasion russe en Ukraine.

De son côté, le groupe des sept pays les plus industrialisés a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre la Russie pendant que les discussions tournaient à la confusion au G20.

«Nous réaffirmons notre soutien indéfectible au peuple ukrainien et notre unité dans la condamnation de la guerre d’agression de la Russie et de la perte tragique de vies et la destruction de biens», ont déclaré les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7, en marge du G20.

La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a condamné «la guerre illégale et injuste contre l’Ukraine» au cours d’une réunion à laquelle participaient des membres de la délégation russe. Elle a exhorté les membres du G20 à donner un appui plus soutenu à l’Ukraine et à gêner les efforts de guerre de Moscou.

En novembre, lors d’un dernier sommet de G20 qui s’est déroulé à Bali, en Indonésie, la plupart des chefs de gouvernement et d’État avaient condamné la guerre, soulignant qu’elle «provoquait d’immenses souffrances humaines et aggravait les vulnérabilités existantes de l’économie mondiale».