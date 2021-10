Le G20 s’engage pour la carboneutralité et la baisse du financement du charbon

ROME — Les dirigeants du G20 se sont engagés dimanche à atteindre la carboneutralité «vers le milieu du siècle», après un sommet de deux jours préparant le terrain pour la conférence des Nations unies sur le climat (COP26) de Glasgow.

Selon le communiqué final, les dirigeants du Groupe des 20 ont également convenu de mettre fin au financement public de la production d’électricité au charbon à l’étranger, mais n’ont fixé aucun objectif pour l’élimination progressive du charbon au niveau national – une évidente concession aux pays dépendant du charbon, dont la Chine et l’Inde, et un coup dur à la Grande-Bretagne, qui avait espéré des engagements plus solides avant la COP26.

Le G20 représente plus des trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Selon le communiqué, le G20 a réaffirmé les engagements passés des pays riches à mobiliser 100 milliards $ par an pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter à la crise climatique, et s’est engagé à augmenter ce financement.

La question en suspens restait la date limite pour atteindre la carboneutralité. Avant le sommet, l’Italie avait pratiquement concédé qu’elle ne serait en mesure de s’engager à atteindre des émissions nettes nulles que «d’ici le milieu du siècle», plutôt qu’une année spécifique.

Un responsable français a déclaré que «le milieu du siècle» signifiait 2050 au sens strict, «mais étant donné la diversité des pays du G20 (…) cela signifie que tout le monde s’accorde sur un objectif commun tout en offrant un peu de flexibilité pour prendre en compte la diversité nationale». S’exprimant sous couvert d’anonymat, il a cité l’exemple de gros pollueurs atmosphériques comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie.

Certains pays ont fixé l’échéance à 2050, tandis que la Chine, la Russie et l’Arabie saoudite visent 2060.

Un récent rapport des Nations unies a conclu que les annonces de dizaines de pays visant la carboneutralité pourraient, si elles sont pleinement mises en œuvre, limiter une augmentation de la température mondiale à 2,2 degrés Celsius, ce qui est toujours au-dessus de l’objectif convenu dans l’accord de Paris de maintenir l’augmentation de la température bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l’époque préindustrielle.

L’avenir du charbon, une source importante d’émissions de gaz à effet de serre, a aussi été l’une des choses sur lesquelles le G20 a eu le plus de mal à s’entendre.

Lors du sommet, les dirigeants ont convenu de mettre fin au financement de nouvelles usines de charbon à l’étranger d’ici la fin de 2021, ce que les pays occidentaux avaient déjà entamé. Les puissances économiques asiatiques font maintenant de même: le président chinois Xi Jinping a annoncé à l’assemble générale de l’ONU du mois dernier que Beijing cesserait de financer de tels projets, un engagement déjà pris par le Japon et la Corée du Sud.

Incertitude avant la COP26

À la veille de la réunion de la COP26, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a prévenu qu«’il y a un risque sérieux que Glasgow n’aboutisse à rien», vu les engagements encore tièdes des grands pollueurs, et a mis les dirigeants du G20 au défi de surmonter les «dangereux niveaux de méfiance» entre eux et avec les nations en voie de développement.

À Glasgow, le président américain Joe Biden devrait faire part de ses inquiétudes concernant une demande supérieure à l’offre sur les marchés mondiaux du pétrole, selon un haut responsable de l’administration, qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat.

Le sommet pourrait être une opportunité de dialogue, car il comprendra des délégations des principaux producteurs d’énergie, dont l’Arabie saoudite et la Russie, de grands consommateurs, dont l’Europe et la Chine, et des États-Unis, qui sont les deux à la fois.

Les journalistes de l’Associated Press Jill Lawless et Sylvie Corbet ont contribué à cet article.