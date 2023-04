Le G7 s’engage à intensifier les sanctions contre la Russie pour sa guerre en Ukraine

KARUIZAWA, Japon — Les principaux diplomates du G7 ont promis un front uni contre la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, déclarant à l’issue de leurs réunions mardi qu’ils s’engageaient à renforcer et à appliquer des sanctions sévères à l’encontre de Moscou.

Le communiqué du G7 exposant leurs engagements comprend également des termes forts destinés à freiner ce que les ministres considèrent comme une agressivité croissante de la Chine et de la Corée du Nord en Asie du Nord-Est.

Mais c’est l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a été au cœur de ce sommet de trois jours dans une station balnéaire.

«Il ne peut y avoir d’impunité pour les crimes de guerre et autres atrocités telles que les attaques de la Russie contre les civils et les infrastructures civiles essentielles», ont déclaré les ministres.

«Nous restons déterminés à intensifier les sanctions contre la Russie, à les coordonner et à les appliquer pleinement, indique le communiqué, et nous soutiendrons l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra».

«La rhétorique nucléaire irresponsable de la Russie et sa menace de déployer des armes nucléaires en Biélorussie sont inacceptables», ont dénoncé les ministres.

Le document des ministres des Affaires étrangères a été préparé pour servir de modèle aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G7 qui se tiendra à Hiroshima le mois prochain. Il contient des propos sur l’Iran, le Myanmar, la prolifération nucléaire et d’autres «graves problèmes graves».

Mais deux crises se sont imposées : les menaces croissantes et les manœuvres militaires de la Chine autour de Taïwan, la démocratie autonome que Pékin revendique comme sienne, et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’offensive actuelle de la Russie a été largement ralentie et l’Ukraine prépare une contre-offensive, mais les menaces répétées du président russe d’utiliser des armes nucléaires tactiques inquiètent le monde entier.

Les ministres du G7 du Japon, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, du Canada, de l’Italie et de l’Union européenne ont souligné que leur réunion à Karuizawa marquait un moment crucial dans la réponse du monde à ces deux crises, qui sont considérées comme des défis à un ordre international fondé sur les règles de l’après-Seconde Guerre mondiale.

Les efforts déployés au niveau mondial pour traiter ces dossiers aux Nations unies ont été contrecarrés par l’intransigeance de la Chine et de la Russie au sein du Conseil de sécurité.

Les dirigeants et les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, et plus récemment de la France et de l’Allemagne, ont récemment terminé leurs visites en Chine, et l’inquiétude grandit après que la Chine a récemment envoyé des avions et des navires pour simuler un encerclement de Taïwan. Pékin s’est aussi rapidement doté d’ogives nucléaires, a durci sa position sur la mer de Chine méridionale et décrit un scénario de confrontation imminente.

Les ministres du G7 ont déclaré que la paix et la stabilité entre la Chine et Taïwan étaient «un élément indispensable à la sécurité et à la prospérité de la communauté internationale» et ont appelé à «la résolution pacifique des problèmes entre les deux rives du détroit».

Le communiqué exhorte également la Chine à «s’abstenir de toute menace, coercition, intimidation ou recours à la force. Nous restons gravement préoccupés par la situation en mer de Chine orientale et méridionale… Les revendications maritimes croissantes de la Chine en mer de Chine méridionale ne reposent sur aucune base juridique et nous nous opposons aux activités de militarisation de la Chine dans la région».

L’administration Biden a vu dans les pourparlers avec le Japon un moyen de renforcer le soutien à l’Ukraine, notamment une initiative majeure sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine lancée lors des réunions du G7 en Allemagne l’année dernière, et de garantir la continuité de l’assistance militaire à Kyiv. Les pays cherchent également à renforcer les sanctions contre la Russie, en particulier les sanctions économiques et financières.