Le géant n’est plus: il ne reste plus que trois magasins Kmart aux É-U

AVENEL, N.J. — Les images et les sons familiers sont toujours là : les carreaux de sol éraflés et délavés, la palette de couleurs beige sur beige implacable, les vêtements des tout-petits et les réfrigérateurs et à peu près tout le reste.

Il y a même un enregistrement en conserve qui commence, «Attention, acheteurs de Kmart» – sauf que c’est pour rappeler aux gens les précautions contre la COVID-19, pas pour les alerter d’une vente flash sur la lingerie pour femmes comme dans le bon vieux temps.

Cependant, de nombreuses étagères sont vides au Kmart d’Avenel, dans le New Jersey, dévalisées par les chasseurs d’aubaines alors que le magasin se prépare à fermer définitivement ses portes le 16 avril.

Une fois fermé, le nombre de Kmarts aux États-Unis – autrefois bien supérieur à 2000 – sera réduit à trois derniers irréductibles, selon plusieurs rapports, dans un monde de la vente au détail désormais dominé par des mastodontes comme Walmart, Target et Amazon.

La disparition du magasin dans cette banlieue de classe moyenne, à 24 kilomètres au sud de New York, est l’histoire de la mort du grand magasin à rabais.

«Vous y pensez toujours parce que les magasins ferment partout, mais c’est quand même triste, a déclaré la caissière Michelle Yavorsky, qui a dit qu’elle travaillait au magasin Avenel depuis 2 ans et demi. L’endroit va me manquer. Beaucoup de gens faisaient leurs emplettes ici.»

À son apogée, Kmart a vendu des gammes de produits approuvées par des vedettes comme Martha Stewart et Jaclyn Smith; parrainé des courses automobiles NASCAR; et été mentionné dans des films tels que «Rain Man» et «Beetlejuice». Il a été nommé dans des chansons d’artistes, d’Eminem aux Beastie Boys en passant par Hall & Oates.

En 2003, Eminem a acheté un manoir de 29 chambres en banlieue de Détroit qui appartenait autrefois à l’ancien président de Kmart, Chuck Conaway.

La chaîne a cimenté une place dans la culture américaine avec ses «Blue Light Specials», un orbe bleu clignotant apposé sur un poteau qui conviait les acheteurs à une vente flash en cours. Une partie de son succès était due à son adoption précoce de programmes de mise de côté, qui permettaient aux clients qui manquaient de crédit de réserver des articles et de les payer en plusieurs fois.

Pendant un certain temps, Kmart avait un peu de tout : vous pouviez acheter les fournitures de rentrée scolaire de vos enfants, faire régler votre voiture et prendre un repas sans quitter les lieux.

«Kmart faisait partie de l’Amérique, a rappelé Michael Lisicky, un auteur basé à Baltimore qui a écrit plusieurs livres sur l’histoire de la vente au détail aux États-Unis. Tout le monde est allé chez Kmart, que cela vous ait plu ou non. Ils avaient tout. Vous aviez des jouets. Vous aviez des articles de sport. Vous aviez des bonbons. Vous aviez du papier à lettres. C’était quelque chose pour tout le monde. C’était presque autant une visite sociale qu’une visite de magasinage. Vous pouviez y passer des heures.»

Déclin inexorable

Le déclin de Kmart a été lent, mais régulier, provoqué par des années de baisse des ventes, des changements dans les habitudes d’achat et l’ombre menaçante de Walmart, qui a commencé par coïncidence quelques mois après la fondation de Kmart en 1962.

Luttant pour concurrencer les bas prix de Walmart et les offres plus tendances de Target, Kmart a déposé une demande de protection contre ses créanciers au début de 2002 – devenant ainsi le plus grand détaillant américain à franchir cette étape – et a annoncé qu’il fermerait plus de 250 magasins.

Quelques années plus tard, le dirigeant du fonds spéculatif Edward Lampert a combiné Sears et Kmart et s’est engagé à leur redonner leur ancienne gloire, mais la récession et la domination croissante d’Amazon ont contribué à faire dérailler ces objectifs. Sears a déposé une demande de chapitre 11 en 2018 et a actuellement une poignée de magasins aux États-Unis, là où il en comptait jadis autrefois des milliers.

Kmart continue de fonctionner à Westwood, New Jersey; Bridgehampton, sur Long Island, à New York; et à Miami.

Cela ne devait pas nécessairement se terminer ainsi, selon Mark Cohen, directeur des études sur le commerce de détail à l’Université Columbia de New York et ancien PDG de Sears Canada. Essayer de concurrencer Walmart sur le prix était une stratégie insensée, a-t-il dit, et M. Lampert a été critiqué pour ne pas avoir eu d’expérience dans le commerce de détail et avoir semblé plus intéressé à dépouiller les actifs des deux chaînes pour leur valeur en espèces.

«C’est une étude sur la cupidité, l’avarice et l’incompétence, a lancé M. Cohen. Sears n’aurait jamais dû partir; Kmart était en pire état, mais pas fatalement. Et maintenant, ils sont tous les deux partis.»

«Les détaillants tombent parfois dans l’oubli parce qu’ils vendent des choses que les gens ne veulent pas acheter, a-t-il poursuivi. Dans le cas de Kmart, tout ce qu’ils vendaient, les gens en achètent, mais ils l’achètent à Walmart et Target.»

Transformco, le propriétaire de Kmart et Sears, n’a pas répondu à un courriel sollicitant des commentaires et un numéro de téléphone répertorié pour l’entreprise ne prenait pas de messages.

Dans tout le pays, certains anciens Kmarts restent vacants tandis que d’autres ont été remplacés par d’autres magasins à grande surface, des centres d’entraînement, des installations de stockage en libre-service, voire des églises. Un ancien site de Colorado Springs, dans le Colorado, est maintenant un cinéma populaire avec salle à manger.

Les employés du Kmart à Avenel ont appris le mois dernier que le magasin allait fermer.

Contrairement à il y a 20 ans, lorsque la nouvelle des fermetures imminentes de Kmart à travers le pays a suscité une vague de soutien de la part d’acheteurs fidèles et qu’une station de radio de Détroit a même organisé une campagne pour tenter de sauver un magasin local, la fermeture de l’emplacement d’Avenel a été accueillie principalement par un air de résignation.

«C’est peut-être un peu nostalgique parce que j’ai vécu toute ma vie dans ce secteur, mais ce n’est qu’un autre magasin de détail qui ferme, a déclaré Jim Schaber, un habitant d’Iselin à proximité, qui a déclaré que son frère travaillait au rayon chaussures de Kmart depuis des années. C’est juste un autre signe que les gens font des achats en ligne et ne vont pas dans les magasins de détail.»

La clôture a été un peu plus émotionnelle pour Mike Jerdonek, un chauffeur de camion qui s’est rappelé avoir fait du shopping chez Kmart à Brooklyn et dans le Queens dans sa jeunesse.

«C’est comme si l’histoire passait sous nos yeux, a-t-il déclaré alors qu’il était assis dans sa voiture devant le magasin Avenel. Quand j’étais plus jeune, je n’avais pas d’argent, donc c’était un bon endroit pour faire du shopping, car les prix étaient bon marché. Et de le voir disparaître en ce moment, c’est un peu triste.»