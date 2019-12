Le géologue canadien André Gauthier passera Noël en prison à Dubaï

André Gauthier, originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, passera Noël en prison à Dubaï et son fils demande une intervention du gouvernement canadien pour libérer son père faussement accusé de fraude selon lui.

La famille du géologue canadien emprisonné pour fraude souhaitait que l’homme de 68 ans soit libéré, mais celui-ci demeurera emprisonné même s’il a été déclaré non coupable pour les 11 chefs d’accusation portés devant la Cour d’appel des Émirats arabes unis.

Dans un communiqué diffusé mardi, le groupe de juristes britanniques Detain in Dubaï a indiqué qu’un juge avait déclaré André Gauthier «non coupable» pour 11 chefs d’accusation portés devant la Cour d’appel.

Toutefois, selon Detain in Dubaï, 62 chefs d’accusation n’avaient pas été portées en appel par l’ancien avocat d’André Gauthier dans les délais prévus et par conséquent, il demeure emprisonné.

Detain in Dubaï, qui croit en l’innocence du Québécois, parle d’une «erreur judiciaire grave».

«Si André est maintenant victime de l’incompétence de son avocat, cela ne peut être accepté comme une raison pour maintenir le jugement du tribunal inférieur. De toute évidence, le tribunal a déclaré André «non coupable» pour 11 chefs d’accusation qui sont identiques à toutes les autres. Cette décision devrait être appliquée aux autres chefs d’accusation et les jugements précédents devraient être annulés.»

André Gauthier a fait des allers et retours en prison au Moyen-Orient depuis décembre 2015, raconte son fils. Joint au téléphone à Québec, lundi, Alexis Gauthier a confié que les problèmes de son père avaient commencé lorsqu’il a alerté les autorités des Émirats arabes unis de transactions irrégulières chez un négociant d’or, «Gold AE».

Au lieu d’être félicité pour cette information, M. Gauthier a été arrêté et accusé d’être lui-même l’auteur de la fraude, selon son fils.

«On est extrêmement déçu de la décision, mais on ne peut pas sire qu’ion est surpris étant donné que les irrégularités se multiplient depuis le début. On a encore une fois une preuve que des gens essaient de le garder là et ils se tournent maintenant vers des vices de procédures qui n’ont aucun fondement» a indiqué Alexis Gauthier à La Presse canadienne lors d’une entrevue après le verdict.

Alexis Gauthier demande au gouvernement canadien d’intervenir.

«C’est terminé, nous, on a décidé de ne plus donner un sou à quiconque dans ce système de justice corrompu. Ça va se régler gouvernementalement parlant, c’est la seule issue. On a plus d’argent pour ça, ça fait pratiquement deux millions de dollars qu’André paie en frais d’avocat, on a été obligé de solliciter la famille et les amis pour lui assurer une défense bidon, alors que les dés sont pipés depuis le début».

Radha Stirling, du groupe de juristes britanniques «Détenu à Dubaï», soutient que ce qui serait arrivé à M. Gauthier arrive fréquemment à des étrangers aux Émirats arabes unis. Mme Stirling a été contactée par la famille Gauthier dès les tous débuts.

Mme Stirling a commencé à travailler pour des étrangers pris au piège à Dubaï il y a 12 ans; elle a depuis étendu son travail à d’autres pays du golfe Persique. «S’il y a une arnaque (dans les entreprises), ils essaient d’utiliser les étrangers comme boucs émissaires», a-t-elle expliqué en entrevue téléphonique depuis Londres.

M. Gauthier, âgé de 68 ans, a d’abord été détenu à Dubaï pendant environ 18 mois, à compter de décembre 2015, sans être accusé. Il a été libéré pour la suite des procédures, mais a été finalement reconnu coupable de fraude et condamné à huit ans de prison, a déclaré son fils Alexis. Le Québécois a alors fait appel, mais il a fui le pays avant la fin des procédures et il a été arrêté à Oman, puis extradé à Dubaï en mai 2019.

Selon son fils, le tribunal d’appel a alors nommé un témoin expert qui est revenu avec un rapport qui disculperait M. Gauthier. «Nous avons reçu le rapport en novembre et l’avons remis au juge», a expliqué Alexis Gauthier. «Le juge a dit qu’il rendrait une décision définitive (sur l’appel) le 24 décembre.»

Selon son fils, M. Gauthier faisait également face à des poursuites devant les tribunaux civils, mais ses avocats espèrent que ces causes «tombent en même temps que les accusations criminelles».

Avant la décision de mardi, Alexis Gauthier et Radha Stirling ont tous les deux eu des bons mots pour le gouvernement canadien dans cette affaire. L’ex-ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland avait appelé M. Gauthier avant de remettre son portefeuille à son successeur, François-Philippe Champagne, a déclaré Alexis Gauthier, qui a aussi parlé au nouveau ministre jeudi dernier.

Malgré les bons mots, Detain in Dubaï a exhorté mardi «le gouvernement canadien à intervenir immédiatement pour accélérer la libération d’André».

«Cela fait déjà une demi-décennie que le système judiciaire de Dubaï est arbitraire et chaotique. Les gouvernements canadien et émirati doivent tous deux intervenir et résoudre ce problème de toute urgence » peut-on lire dans le communiqué publié mardi.