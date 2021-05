Le Globe, La Presse Canadienne et La Presse, de grands lauréats du CCJ

Le Globe and Mail, La Presse Canadienne et La Presse ont été parmi les grands gagnants à la remise virtuelle des prix du Concours canadien de journalisme de 2020, vendredi soir.

Le Globe a remporté 10 prix, y compris les plus grands honneurs dans la catégorie de la couverture médiatique soutenue pour son travail sur la propagation de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée du Canada.

La Presse Canadienne a remporté trois prix, dont la première place dans la catégorie des nouvelles de dernière heure pour sa couverture de la tuerie qui a fait 22 morts en Nouvelle-Écosse au printemps dernier.

La Presse a également décroché trois prix, notamment dans les catégories de reportage élaboré et texte explicatif.

Le Devoir et le Toronto Star ont remporté deux prix chacun. L’un des honneurs décernés au Star, la caricature éditoriale, a été obtenu conjointement avec le Halifax Chronicle Herald.

Le Saskatoon StarPhoenix et le Kenora Miner and News ont chacun remporté un prix.

Tom Cardoso, du Globe and Mail, a été nommé journaliste de l’année pour une enquête qui a révélé les préjugés systémiques contre les détenus autochtones, noirs et de sexe féminin dans le système correctionnel du Canada.

Sans surprise, la couverture de la pandémie de COVID-19 a dominé les récompenses cette année.

Sur les 66 finalistes, près de la moitié ont été nommés pour un travail lié d’une manière ou d’une autre à la pandémie et 10 des 22 candidatures gagnantes traitaient entièrement ou en grande partie de la COVID-19.

Geoffrey York du Globe and Mail a remporté un cinquième prix en carrière dans le cadre de ce concours. Il était l’un des cinq journalistes du Globe and Mail au sein d’une équipe ayant décroché le Prix John Wesley Dafoe pour la Politique. Un autre membre de cette équipe, Paul Waldie, a remporté son quatrième prix du concours en carrière.

Erin Anderssen du Globe et Andrew Vaughan de La Presse Canadienne ont également été honorés pour la quatrième fois de leur carrière. M. Anderssen a remporté le prix du reportage bref et M. Vaughan a remporté le prix dans la catégorie des photos de la nouvelle de dernière heure.

—

La liste des lauréats:

Culture

Johanna Schneller, Globe and Mail, pour des chroniques traitant des sujets de l’identité de genre et de politique de genre dans le milieu artistique.

Prix E. Cora Hind pour Journalisme spécialisé

Ariane Lacoursière, La Presse, pour son travail de couverture de la santé, plus particulièrement la COVID-19.

Nouvelle de dernière heure

La Presse Canadienne pour la couverture de la tuerie qui a causé la mort de 22 personnes en Nouvelle-Écosse.

Photo de nouvelle de dernière heure

Andrew Vaughan, La Presse Canadienne, pour une photo du corps de Gabriel Wortman, abattu par la police à une station-service après avoir tué 22 personnes lors d’une tuerie de 13 heures en Nouvelle-Écosse.

Économie

Kenyon Wallace, Marco Chown Oved, Ed Tubb et Brendan Kennedy, Toronto Star, pour avoir révélé que le taux des décès dus à la COVID-19 étaient plus élevés dans les foyers à but lucratif que dans les autres types de résidences de soins à long terme.

Chronique

André Picard, Globe and Mail

Caricature

Michael de Adder, Halifax Chronicle Herald/Toronto Star

Prix Claude Ryan pour Éditorial

Ryan Stelter, Kenora Miner and News

Texte explicatif

Tristan Péloquin, La Presse, pour avoir expliqué concrètement les risques et dangers associés aux technologies d’intelligence artificielle comme la reconnaissance faciale.

Photo de reportage

Nathan Denette, La Presse Canadienne, pour la photo d’une femme serrant sa mère dans ses bras, séparée par une toile de plastique qu’elle a confectionnée pour que la famille puisse continuer à se toucher malgré les restrictions liées à la COVID-19.

Photo d’actualité générale

Jacques Nadeau, Le Devoir, pour une photo de la vie dans un centre de soins à long terme au Québec durant la pandémie, incluant un travailleur revêtu d’une combinaison «hazmat».

Prix Norman Webster pour Reportage à caractère international

Nathan VanderKlippe, Globe and Mail, pour la couverture de la répression dans la région de Xianjiang en Chine.

Prix George Brown pour Grande enquête

Tom Cardoso, Globe and Mail, pour une enquête qui a révélé une discrimination systémique envers les Autochtones, les Noirs et les femmes en prison au sein du système correctionnel canadien.

Reportage à caractère local

Saskatoon StarPhoenix pour «Abandoned Saskatchewan», un travail de reconnaissance de la profonde métamorphose d’une province qui est si fière de ses origines rurales, mais qui s’urbanise de plus en plus.

Prix William Southam pour Reportage élaboré

Isabelle Hachey, La Presse, pour «Cinq jours en zone rouge», un compte rendu à la première personne du travail dans un CHSLD.

Prix John Wesley Dafoe pour Politique

Bill Curry, Marieke Walsh, Paul Waldie, Geoffrey York et Jaren Kerr, Globe and Mail, pour un examen approfondi des questions de politique publique que soulève le scandale WE Charity et de l’organisation WE Charity elle-même.

Présentation/Conception graphique

Laura Blenkinsop, Jeremy Agius et Timothy Moore, Globe and Mail, pour une approche interactive qui a aidé les lecteurs à se familiariser avec l’expérience vécue par des milliers de familles mexicaines qui ont dû chercher des proches disparus depuis le début de la «guerre contre les drogues» au Mexique il y a 15 ans.

Projet de l’année

Le Devoir, pour son travail de documentation et d’enquête sur la façon dont la COVID-19 a affecté presque tous les aspects de la vie au Québec en 2020.

Prix Bob Levin pour Reportage bref

Erin Anderssen, Globe and Mail, pour son reportage émouvant sur une travailleuse qui a offert du réconfort aux résidants d’un centre de soins de longue durée pour qu’ils n’aient pas à passer leurs derniers moments seuls.

Sport

Michael Doyle, Globe and Mail, pour avoir dénoncé les abus sexuels, psychologiques et physiques envers des athlètes d’élite par la personne la plus puissante du monde de l’athlétisme canadien.

Photo de sport

Leah Hennel, Globe and Mail, pour la photo d’une athlète olympique de water-polo s’entrainant dans une piscine de fortune fabriquée avec des bottes de foin recouvertes de toiles.

Reportage soutenu

Globe and Mail, pour la couverture de la dévastation causée par les infections de COVID-19 au sein des centres de soins de longue durée au Canada.