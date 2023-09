Le gouvernement albertain verse 2000 $ par enfant touché par une éclosion de E. coli

CALGARY — Le gouvernement de l’Alberta versera immédiatement aux familles une compensation de 2000 $ pour chaque enfant touché par une éclosion d’E. coli survenue dans plusieurs garderies de Calgary, a déclaré vendredi la première ministre Danielle Smith.

«Les familles traversent une période difficile avec beaucoup de perturbations. Certaines ont passé des jours et des nuits à surveiller leurs enfants souffrant à l’hôpital ou malades à la maison, et nous comprenons que cela a mis les familles dans une situation de stress considérable et de difficultés financières», a déclaré Mme Smith.

«Nous voulons contribuer à atténuer autant que possible ce stress, a poursuivi la première ministre. Et cela inclut la pression financière que cela a causée en raison du fait que les parents s’absentent du travail et s’occupent de leurs enfants.»

Mme Smith a pleuré lors de la conférence de presse en décrivant l’angoisse et la confiance brisée que les familles affectées doivent ressentir, prenant à un moment une longue pause pour retrouver son calme.

Elle a déclaré que la province examinerait également de nouvelles réglementations concernant les cuisines communes et la sécurité alimentaire.

Les enquêteurs cherchaient toujours la source de l’épidémie, mais les responsables de la santé ont déclaré qu’elle provenait presque certainement d’une cuisine centrale utilisée par plusieurs garderies.

L’annonce de Mme Smith intervient un jour après que les parents ayant des enfants dans les garderies ont envoyé une lettre ouverte lui demandant d’en faire davantage pour faire face à la situation.

Vendredi, 337 cas avaient été confirmés en laboratoire à propos de l’infection bactérienne liée à l’épidémie déclarée le 4 septembre.

Douze enfants étaient toujours hospitalisés, dont 10 souffrent du syndrome hémolytique et urémique, une complication affectant le sang et les reins. Six de ces enfants sont dialysés.