Le gouvernement américain examine la mort de baleines de Marineland dans un aquarium

Le gouvernement américain examine la mort de deux bélugas qui ont été déplacés de Marineland au Canada vers un aquarium américain l’année dernière.

Havana, une jeune femelle béluga, est décédée le mois dernier au Mystic Aquarium dans le Connecticut. Havok, un jeune béluga mâle, est mort à l’aquarium l’été dernier. Mystic, qui a annoncé les décès après qu’ils se sont produits, a déclaré le mois dernier qu’une troisième baleine de Marineland était aux soins intensifs.

Les mammifères faisaient partie des cinq bélugas envoyés à Mystic en mai 2021 après que Marineland, une attraction touristique de Niagara Falls, en Ontario, les eut vendus à un prix non divulgué.

Les gouvernements américain et canadien ont approuvé le transfert, qui a été autorisé à des fins de recherche. La mort des baleines transférées fait maintenant l’objet d’un examen minutieux par le National Marine Fisheries Service des États-Unis.

«L’agence examine les circonstances de la mort des bélugas importés et coordonne étroitement avec le service d’inspection de la santé animale et végétale du département américain de l’Agriculture (USDA)», a dit Katie Wagner, porte-parole du service, dans une déclaration écrite transmise à La Presse Canadienne.

Au Canada, le ministère des Pêches et Océans a déclaré qu’il avait approuvé les permis pour les baleines après avoir reçu une «attestation de bonne santé pour chaque béluga» et qu’il n’examinerait pas le transfert.

Mystic et Marineland n’ont pas répondu aux multiples demandes écrites de commentaires.

La nouvelle de l’examen américain intervient après que l’Animal Welfare Institute, un groupe de défense américain, a demandé la semaine dernière au gouvernement américain d’enquêter sur le transfert et le traitement des baleines de Marineland.

Le groupe de défense a noté que trois baleines de Marineland qui devaient initialement être transférées avaient été remplacées des mois avant le déplacement en raison de problèmes de santé.

«Bien que nous ayons déconseillé la délivrance de ce permis dès le départ, nos préoccupations actuelles découlent du besoin de Mystic de remplacer trois des baleines originales proposées à l’importation par des substituts qui, selon Mystic, seraient en santé», a écrit le groupe dans une lettre au gouvernement.

«Nous pensons que nos inquiétudes ont été, malheureusement, validées par la mort le 6 août de Havok, un jeune béluga mâle qui était un substitut de la baleine originale, Frankie; la grave maladie, signalée le 26 août, de Jetta, une jeune femelle béluga qui remplaçait la baleine Qila; puis la mort, le 11 février, d’une deuxième femelle béluga.»

La semaine où les baleines ont été déplacées, les Services de protection des animaux de l’Ontario ont constaté que tous les mammifères marins de Marineland étaient en détresse en raison de la mauvaise qualité de l’eau. Marineland, dans des documents judiciaires déposés en mai dernier, a nié que ses animaux étaient en détresse.

L’inspection de Marineland, qui dure maintenant depuis un an, se poursuit, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement de l’Ontario. Marineland maintient qu’il traite très bien ses animaux.

Aux États-Unis, l’Animal Welfare Institute a cherché à en savoir plus sur les baleines transférées et a obtenu des documents gouvernementaux américains et canadiens et des rapports de Mystic par le biais des lois sur la liberté d’information. Il les a partagés avec La Presse Canadienne.

Les documents font la lumière sur la santé des deux baleines décédées, ainsi que sur la troisième baleine malade.

Les deux baleines décédées souffraient de problèmes gastro-intestinaux et les cinq mammifères transférés avaient des problèmes de vision à Mystic, a déclaré le département américain de l’Agriculture dans un rapport d’inspection.

Havok, la baleine décédée en août dernier, avait des antécédents de problèmes gastro-intestinaux, selon plusieurs documents.

«Dans les mois qui ont suivi le transfert, l’animal a connu une réversion et une aggravation de l’état gastrique préexistant», a déclaré un rapport de Mystic. «Les antécédents médicaux de Marineland pour cet animal comprenaient des antécédents d’ulcères gastriques et de saignements, d’anémie et d’inappétence associés.»

Un rapport de l’USDA examinant la mort de Havok a révélé que Mystic avait commis trois violations «critiques» de la loi sur la protection des animaux.

L’un concernait les dernières heures de la vie de la baleine, alors qu’elle était sous surveillance 24 heures sur 24.

«Au cours des huit heures précédant sa mort, les membres du personnel effectuant la surveillance nocturne ont documenté de multiples observations de comportement anormal et n’ont pas alerté le vétérinaire traitant», indique le rapport.

Havok secouait ses nageoires pectorales, s’est retourné plus de 40 fois, faisant surface sur le ventre, avait une respiration laborieuse et a eu 10 «cas de saignement actif».

«L’établissement n’a pas fourni les soins vétérinaires adéquats en n’utilisant pas les méthodes appropriées pour prévenir, contrôler, diagnostiquer et traiter les maladies au cours des huit dernières heures de Havok», a écrit l’USDA.

Les ennuis pour Havana, décédée en février, ont commencé peu après le transfert, selon un rapport déposé par Mystic auprès du National Marine Fisheries Service la semaine dernière.

La baleine était dans un «état sain et stable» lorsqu’elle a été transférée, mais dans les deux semaines, une analyse sanguine «a commencé à montrer des signes d’un processus inflammatoire systémique», nécessitant un traitement, selon le rapport.

Fin juillet, Havana a commencé à plisser les yeux et a reçu un traitement pour un problème de cornée.

En septembre, elle a développé un problème gastro-intestinal appelé gastrite hémorragique. Elle a d’abord bien répondu au traitement, selon le rapport de Mystic, mais son état s’est aggravé quelques mois plus tard.

«Le 6 novembre 2021, la baleine a cessé de manger et il a été noté qu’elle nageait périodiquement les yeux fermés et qu’elle touchait le mur pendant la nage de temps en temps», indique le rapport.

Deux jours plus tard, elle a vécu un autre épisode de gastrite hémorragique, suivi d’un autre à la mi-décembre et d’un troisième à la fin de janvier.

L’aquarium a déclaré avoir trouvé des anomalies dans les poumons de Havana le 9 février.

«Malgré des soins 24 heures sur 24 et une gestion médicale intensive, tôt le matin du 11 février 2022, la baleine a présenté une période abrupte où elle nageait de manière énergique et désorientée et est décédée peu de temps après», indique le rapport.

Les problèmes de santé de la troisième baleine ont commencé en août, a déclaré Mystic.

Jetta était «gravement malade», a affirmé le président de Mystic, Stephen Coan, aux autorités américaines dans un courriel daté du 26 août 2021. «La baleine a un faible nombre de globules blancs et des problèmes gastro-intestinaux qui semblent s’améliorer, et ne mange pas», a-t-il a écrit.

Mystic, qui a déclaré le mois dernier que ses cinq autres baleines étaient en bonne santé, n’a pas publié de mise à jour publique récente sur la baleine malade.

Naomi Rose, spécialiste des mammifères marins à l’Animal Welfare Institute, a déclaré qu’il fallait surveiller davantage le transfert des baleines.

«Ces baleines sont en train de mourir, a-t-elle déclaré. De toute évidence, quelque chose s’est terriblement mal passé ici.»