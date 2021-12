Le gouvernement belge recule: les théâtres et salles de concert peuvent ouvrir

BRUXELLES — La Belgique a annulé mercredi certaines de ses restrictions sanitaires, permettant ainsi la réouverture des cinémas, théâtres et salles de concert.

Cette décision est considérée comme une victoire pour le secteur de la culture, qui a déclaré qu’il était injustement visé par les règles.

Le gouvernement belge et les autorités régionales ont subi une pression croissante pour annuler la décision de la semaine dernière sur les fermetures, qui n’avait pas été appuyée par des experts scientifiques. Cette décision a mis en évidence la ligne de fracture croissante entre les autorités qui tentent de tenir la pandémie à distance et un public de plus en plus frustré par les limites à leurs libertés personnelles.

«Nous avons répondu à l’appel du secteur culturel», a déclaré la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.

«Nous sommes ravis d’avoir résisté et nous avons finalement gagné ce que nous avions commencé, a déclaré Peggy Fol, directrice du cinéma Vendôme dans un quartier chic de Bruxelles. Nous étions dégoûtés qu’ils frappent la culture comme ça.»

Les autorités ont décidé la semaine dernière de manière inattendue de fermer les théâtres et les salles de concert pour contenir le variant Omicron. Mais mardi soir, le Conseil d’État de Belgique a jugé que les mesures n’étaient pas «proportionnées» et s’est demandé «pourquoi se rendre dans les lieux de représentation du secteur culturel était particulièrement dangereux pour la santé publique».

La décision est intervenue après une manifestation de milliers de personnes du secteur du théâtre dimanche et un recours judiciaire auprès du Conseil d’État. Même si la décision du tribunal ne concernait que les salles de cinéma, le gouvernement l’a étendue aux salles de cinéma également.

Désormais, ils pourront ouvrir à un maximum de 200 personnes selon la taille de la salle. Le port de masques faciaux et la possession du Covid Safe Ticket (l’équivalent d’un passeport vaccinal) seront obligatoires.