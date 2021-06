Le gouvernement central indien reprend le contrôle de la vaccination au pays

Le gouvernement fédéral indien fournira des vaccins gratuits contre le coronavirus à tout adulte à partir de la fin de juin et reprendra le contrôle de la campagne de vaccination de tout le pays, entachée de retards et de pénuries, a annoncé lundi le premier ministre, Narendra Modi.

Ces changements annulent une politique lancée en avril qui chargeait les États et le secteur privé de vacciner les personnes âgées de 18 à 44 ans. Le gouvernement fédéral achètera désormais 75 % de tous les vaccins directement auprès des fabricants et les fournira gratuitement aux États. Les 25 % restants seront achetés par le secteur privé.

Auparavant, le gouvernement fédéral offrait des vaccins gratuits aux personnes de plus de 45 ans et aux travailleurs de première ligne, laissant les États et les hôpitaux privés administrer des vaccins aux personnes âgées de 18 à 44 ans.

Bien que la plupart des États aient vacciné gratuitement les personnes de ce groupe d’âge, ils étaient en concurrence avec le secteur privé pour obtenir des doses. Or, les experts affirment que les fabricants faisaient plus d’argent en vendant à un prix plus élevé au secteur privé, ce qui a poussé de nombreux États à se démener pour s’approvisionner.

L’annonce du premier ministre Modi, dans un discours télévisé à l’échelle nationale, est intervenue alors que la pression montait sur son gouvernement pour accélérer la vaccination et assurer l’équité. La semaine dernière, la Cour suprême a qualifié la politique de vaccination précédente d’«arbitraire et irrationnelle».

L’Inde a administré un peu plus de 222 millions de vaccins à ce jour et moins de 5 % de la population du pays a été complètement vaccinée.

Pendant ce temps, les entreprises de deux des plus grandes villes indiennes rouvrent dans le cadre d’un assouplissement progressif des mesures de confinement dans plusieurs États, maintenant que le nombre de nouvelles infections dans le pays est en baisse constante.

La capitale indienne, New Delhi, a autorisé la réouverture lundi des entreprises et des commerces, avec des horaires limités, et le métro a repris ses activités à 50 % de sa capacité. La semaine dernière, les autorités de la capitale avaient autorisé la reprise de certaines activités de fabrication et de construction.

Les mesures strictes de confinement étaient en place depuis avril, au début d’une flambée dévastatrice d’infections qui a duré jusqu’en mai et a submergé les établissements de santé dans de nombreuses régions de l’Inde.

Certains experts de la santé auraient préféré que l’on attende pour assouplir les restrictions et craignent que le virus ne se propage toujours dans les villages indiens, où les tests et les soins médicaux sont limités.

Dans l’État côtier du Maharashtra, qui abrite le centre financier de Mumbai et est l’un des États les plus touchés, des centres commerciaux, des cinémas, des restaurants et des bureaux ont rouvert dans des quartiers où le taux de positivité des tests est tombé en dessous de 5 %. L’immense réseau ferroviaire de l’État restera cependant fermé au public.

D’autres villes indiennes ont également commencé à déconfiner progressivement. Après avoir enregistré un pic de plus de 400 000 nouveaux cas par jour au mois de mai, les nouvelles infections et les décès ont diminué, et le gouvernement espère que la réouverture pourrait ressusciter une économie qui n’a progressé qu’à un taux annuel de 1,6 % au cours du premier trimestre de 2021. Lundi, les nouvelles infections sont tombées à leur plus bas niveau en deux mois.

Les 100 636 cas ajoutés au cours des 24 dernières heures ont porté le total de l’Inde à près de 29 millions, juste derrière les États-Unis. Le ministère de la Santé a déclaré que 2427 personnes de plus étaient mortes de la COVID-19 au cours des 24 dernières heures, portant le bilan à 349 186 en Inde. On pense que ces bilans sont grandement sous-évalués.