Le gouvernement de la CAQ a le meilleur bilan en environnement, affirme Legault

QUÉBEC — Le premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, s’est présenté vendredi en champion de l’environnement.

Il faisait le bilan de ses réalisations au chic édifice Honoré-Mercier de l’Assemblée nationale, peu après la fin de la session parlementaire et 42e législature.

«Je persiste et je signe, a dit le premier ministre, pesant chacun de ses mots. Il n’y a pas aucun gouvernement qui a un meilleur bilan en environnement (…) que le gouvernement de la CAQ.»

Il a cité en exemple l’achat d’autobus électriques et la signature d’un contrat d’hydroélectricité avec New York, en plus d’un important appel d’offres dans le secteur de l’éolien.

Le gouvernement de la CAQ a également soutenu le développement des filières de l’aluminium, de l’acier et de l’hydrogène verts, a souligné M. Legault.

Par ailleurs, son gouvernement a atteint ses cibles en matière d’aires protégées, il a étendu la consigne, fait avancer des projets en transport collectif et interdit l’extraction des hydrocarbures, a-t-il énuméré.

«Je mets au défi chacun, chacune de vous autres de trouver un gouvernement qui en a fait plus que notre gouvernement en environnement», a-t-il dit, s’adressant aux journalistes.

Après avoir mis à l’avant-plan les questions d’identité, de langue et d’immigration, M. Legault a recadré son message, vendredi, en promettant de parler d’économie dans les mois à venir.

Il a toutefois affirmé avoir donné la consigne à ses ministres de ne pas faire d’annonces gouvernementales à partir du 1er juillet, puisque le Québec sera en précampagne électorale.

D’habitude, le parti au pouvoir multiplie ce genre d’annonces pour augmenter sa visibilité avant un scrutin, une «mauvaise habitude», selon François Legault.

La CAQ a quand même lancé, au début du mois de mai, une vaste offensive publicitaire vantant son bilan des quatre dernières années en vue de la prochaine campagne électorale.