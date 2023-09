Le gouvernement du Manitoba dévoile un surplus de 270 M$ à quelques jours du vote

WINNIPEG — À quelques jours des élections provinciales, le gouvernement du Manitoba rapporte que l’état des finances de la province s’améliore, en partie grâce à la reprise de l’économie.

Les chiffres définitifs de l’audit pour l’exercice 2022-2023 publiés vendredi montrent un excédent de 270 millions $, alors que la province prévoyait un déficit de 548 millions $ dans le budget.

C’est la deuxième fois que le Manitoba enregistre un excédent depuis 2009. Il a affiché des déficits chaque année, à l’exception de l’exercice 2019-2020.

La province a perçu des recettes supplémentaires de 2 milliards $.

Selon le gouvernement, l’excédent est en grande partie dû aux bénéfices de Manitoba Hydro, une société d’État. Si ses bénéfices n’étaient pas inclus dans le montant sommaire, la province accuserait un déficit de 368 millions $.

En vertu de la législation sur l’équilibre budgétaire, Manitoba Hydro n’est pas inclus dans le montant sommaire. La loi exige que la province revienne à l’équilibre au plus tard en 2028-2029.

Les progressistes-conservateurs, qui forment le gouvernement sortant, ont déclaré que la croissance de l’économie a entraîné une augmentation des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés. Les paiements de transfert fédéraux ont également contribué à l’excédent.

Aux yeux de Shannon Martin, porte-parole des progressistes-conservateurs et député qui ne sollicite pas un nouveau mandat, cela démontre que le gouvernement sortant «peut marcher et mâcher de la gommes en même temps».

«Il est possible de faire ces investissements historiques et cruciaux dans les soins de santé et en éducation, tout en faisant de l’abordabilité un élément clé du budget», a-t-il dit.

Les progressistes-conservateurs ont promis d’équilibrer le budget d’ici 2025 s’ils sont réélus.

Tout au long de la campagne, les progressistes-conservateurs ont fait une série de promesses de réductions d’impôts, notamment des réductions de l’impôt sur le revenu des particuliers, une exemption de la taxe sur les transferts fonciers pour les acheteurs d’une première maison ainsi qu’une réduction de la taxe de vente provinciale sur les fleurs, les arbres et les repas dans les restaurants.

Les progressistes-conservateurs sont persuadés qu’ils pourront assumer la perte de revenus liée à la série de réductions d’impôts s’ils sont réélus et maintenir un budget équilibré, a déclaré M. Martin.

Contrer l’inflation

Le chef néo-démocrate, Wab Kinew, a critiqué la décision de la province d’afficher un excédent.

«Ils disposaient d’une énorme somme d’argent et ils ne l’ont pas utilisée pour aider (les familles) avec des mesures supplémentaires de réduction de l’inflation», a déclaré M. Kinew lors d’une annonce de son parti vendredi.

L’argent aurait pu servir à réduire les tarifs d’électricité ou être réinvesti dans les soins de santé, a-t-il estimé.

Le NPD a déclaré que les réductions d’impôts proposées par les progressistes-conservateurs étaient le signe que si ces derniers sont de nouveau portés au pouvoir ils devraient réduire les dépenses en santé et en éducation pour compenser la perte de revenus.

Le NPD, qui a été dans l’opposition au cours des sept dernières années, mais qui est en tête dans les sondages, a dévoilé l’entièreté de son programme de campagne cette semaine.

La plateforme néo-démocrate prévoit que, d’ici 2027, le Manitoba sera en mesure d’afficher un excédent d’un million $.

M. Kinew a déclaré vendredi que si son parti formait le gouvernement, il s’efforcerait d’équilibrer les comptes plus rapidement, tout en continuant à faire les investissements nécessaires dans les soins de santé.

Les électeurs manitobains sont appelés à se rendre aux urnes mardi.