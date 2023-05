Le gouvernement du N.-B. revoit sa politique d’inclusion LGBTQ+ dans les écoles

FREDERICTON — Le Parti vert du Nouveau-Brunswick s’inquiète de la récente décision du gouvernement conservateur de réexaminer la politique d’inclusion dans les écoles en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre.

Le chef des verts, David Coon, a publié mardi une déclaration dans laquelle il se dit «très inquiet» d’apprendre que le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, envisageait de modifier la «politique 713».

Cette politique, mise en place en 2020, garantit un environnement scolaire «sécuritaire et positif» aux élèves, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

M. Coon écrit que le gouvernement progressiste-conservateur devait faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à fournir «des espaces sûrs et positifs» à «certains des jeunes les plus vulnérables» du Nouveau-Brunswick.

Le ministre Hogan a tenu, vendredi dernier, à publier une déclaration pour préciser que son gouvernement n’avait rien à voir avec les ateliers de perfectionnement professionnel pour les enseignants axés sur la façon de mettre en œuvre la politique en classe. Ces séances de formation étaient organisées par les associations d’enseignants francophones et anglophones de la province.

M. Hogan a déclaré qu’il voulait expliquer le rôle de son ministère après que le gouvernement ait reçu «un certain nombre d’appels» concernant ces séances de perfectionnement professionnel.

Le ministre a tenu à préciser que ces ateliers de la Journée de formation destinée au personnel enseignant étaient organisés par l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et par la New Brunswick Teachers’ Association, et il a relayé toute question à ces deux associations.

M. Coon conteste cette approche du ministre. «Je suis également extrêmement déçu qu’au lieu de se tenir aux côtés de ses enseignants, le ministre Hogan ait choisi de publier une déclaration vendredi en fin d’après-midi pour se distancier des ateliers qui s’étaient tenus plus tôt dans la journée», a déclaré le chef des verts.