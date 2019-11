Le gouvernement du N.-B. veut privatiser la société d’État qui vend le cannabis

FREDERICTON — Le gouvernement conservateur du Nouveau-Brunswick a lancé un appel d’offres pour la privatisation de la société d’État Cannabis NB.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, a déclaré jeudi qu’après une analyse minutieuse, son gouvernement avait conclu que «l’approche la plus favorable pour les contribuables et le gouvernement du Nouveau-Brunswick» consistait à se tourner vers le secteur privé pour l’exploitation, la distribution et la vente de cannabis récréatif dans la province.

Les intéressés auront jusqu’au 10 janvier prochain pour soumettre leurs propositions. Le gouvernement est à la recherche d’un exploitant privé unique — qui sera donc responsable de l’exploitation, de la distribution et de la vente du cannabis à des fins récréatives au Nouveau-Brunswick.

Cannabis NB a perdu près de 12 millions $ au cours de ses six premiers mois d’existence et continue d’être déficitaire, bien que les ventes aient augmenté. La société d’État a annoncé le mois dernier que ses pertes du deuxième trimestre pour l’année en cours avaient été de 1,5 million $.

Le ministre Steeves s’attend à recevoir plusieurs propositions pour reprendre les activités de Cannabis NB. Les propositions seront évaluées «en fonction de leur approche pour bâtir de solides partenariats directs et indirects avec les entrepreneurs locaux et les Premières Nations», indique-t-on.

«Cette décision fait partie de nos efforts visant à dynamiser le secteur privé, à mettre de l’ordre dans nos finances et à maximiser les avantages pour les contribuables et le gouvernement», a expliqué le ministre Steeves.