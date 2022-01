Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fait un appel aux volontaires en santé

FREDERICTON — Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fait un appel aux volontaires pour effectuer des tâches rémunérées et non rémunérées dans le système de la santé.

La Santé publique a signalé mardi que 347 travailleurs de la santé avaient obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 et étaient en isolement.

Afin de faire face aux pénuries de personnel dues au variant Omicron, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, fait appel aux Néo-Brunswickois qui auraient une expérience utile, comme des retraités, pour venir prêter main-forte. Le gouvernement promet une formation propre aux tâches qui seront effectuées et l’équipement de protection individuelle requis.

Le gouvernement espère obtenir de l’aide pour des tâches cliniques comme l’administration de vaccins et de tests de dépistage, les services aux patients et le travail de soutien aux personnes. On demande aussi des volontaires pour du «travail non clinique», comme «le soutien administratif, la gestion de bureau, le soutien logistique, l’entrée de données, le service à la clientèle, ainsi que la préparation et la livraison de nourriture».

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé mardi que 15 personnes se trouvaient aux soins intensifs et que 98 autres personnes étaient à l’hôpital, ce qui porte à 113 le nombre total de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19.

Parmi les 15 personnes qui se trouvent à l’unité de soins intensifs, 67 % ne sont pas pleinement vaccinées; quatre patients sont sous respirateur artificiel.

Trois personnes atteintes de la COVID-19 sont décédées au Nouveau-Brunswick: une personne âgée de 50 à 59 ans et deux personnes de 90 ans ou plus, toutes dans la région de Bathurst.

Resserrements dans l’Î.-P.-É.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement annonce de nouvelles restrictions pour tenter de freiner ce que les responsables de la santé qualifient de propagation «sans précédent» de la COVID-19.

Les nouvelles mesures, qui entrent en vigueur mercredi, jusqu’au 31 janvier, limitent notamment les rassemblements privés à un seul ménage plus deux personnes de soutien – bien qu’une personne vivant seule peut se joindre à un autre ménage.

Les repas sont également interdits à l’intérieur des restaurants, les gymnases et les installations de loisirs doivent fermer, et les funérailles et les mariages sont limités à 10 personnes. L’enseignement à distance est aussi prolongé encore deux semaines.

Le changement a été annoncé alors que la province signalait mardi 407 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et huit hospitalisations liées au virus, dont quatre patients aux soins intensifs.

Nouveaux décès en N.-É. et à T.-N.-L.

La Nouvelle-Écosse voisine signalait mardi 13 nouvelles admissions à l’hôpital et un nouveau décès lié à la COVID-19 — le cinquième signalé depuis deux jours.

Les responsables de la santé ont précisé qu’une octogénaire était morte de la COVID-19 dans la zone est de la province.

Au total, 73 personnes sont hospitalisées et reçoivent des soins dans une «unité COVID-19», dont 15 aux soins intensifs; 120 autres patients ont contracté la COVID-19 après avoir été hospitalisés pour une autre affection.

Au total, 415 nouveaux cas ont été confirmés lors de tests en laboratoire, tandis que la province compte environ 5511 cas actifs de virus.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait dix décès liés à la COVID-19 depuis trois semaines. Les responsables de la santé publique ont signalé mardi deux nouveaux décès, pour un bilan total de 28 morts depuis le début de la pandémie. Or, le tiers de tous les décès dans cette province sont survenus depuis le 30 décembre.

Les responsables affirment qu’il y a maintenant 14 patients hospitalisés atteints de la maladie, dont trois aux soins intensifs. La province a signalé 295 nouveaux cas confirmés et 2453 autres guérisons depuis lundi.

Tous les élèves du primaire et du secondaire apprennent à la maison jusqu’au 24 janvier, au moins, et toutes les mesures sanitaires demeurent en vigueur.