Le gouvernement du Nouveau-Brunswick veut éliminer toutes les restrictions le 14 mars

FREDERICTON — Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a dévoilé jeudi le calendrier de son gouvernement pour mener à la fin de toutes les restrictions sanitaires liées à la pandémie le 14 mars.

M. Higgs a annoncé que dans un premier temps, la preuve vaccinale ne sera plus requise à partir de lundi prochain.

Deux semaines plus tard, le lundi 14 mars, on abandonnera toutes les mesures restantes: port du masque obligatoire, limites de capacité et exigences d’isolement pour les personnes déclarées positives.

La Nouvelle-Écosse avait annoncé mercredi qu’elle lèverait aussi toutes les restrictions sanitaires, mais le 21 mars, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador vise également le 14 mars, comme le Nouveau-Brunswick.

Les responsables indiquaient jeudi qu’il y avait 77 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, dont cinq aux soins intensifs et deux sous respirateurs. Il s’agit de trois hospitalisations de plus que la veille, mais un patient de moins aux soins intensifs.

Selon les données provinciales sur la santé, il y avait jeudi 3408 cas actifs de COVID-19 dans la province, dont 365 nouveaux cas. Le gouvernement indiquait que 408 travailleurs de la santé étaient en isolement après avoir été déclarés positifs.

Réintégrer les travailleurs non vaccinés

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a indiqué jeudi que son gouvernement était en pourparlers pour réintégrer des travailleurs du secteur public qui avaient été mis en congé administratif sans solde parce qu’ils n’étaient pas vaccinés.

Mais Tim Houston prévient que des secteurs à risque plus élevé, en première ligne du réseau de la santé et des soins de longue durée, exigeront probablement encore le vaccin contre la COVID-19 lorsque la vaccination obligatoire dans tout le secteur public sera levée.

Bien qu’aucune décision définitive n’ait été prise, M. Houston croit que les vaccins contre la COVID-19 seront ajoutés à la liste des vaccins qui sont déjà requis actuellement pour travailler dans le secteur de la santé.

Colton LeBlanc, ministre responsable de la Commission de la fonction publique, affirme qu’un total de 82 employés du secteur public en Nouvelle-Écosse sont actuellement en congé administratif sans solde parce qu’ils ne sont pas vaccinés.

Début décembre, le gouvernement signalait que plus d’un millier d’employés du secteur public avaient été mis en congé sans solde, dont 963 travailleurs des soins de santé de première ligne, des soins continus, de l’éducation et des services correctionnels.

Il y avait jeudi 46 personnes hospitalisées dans une unité désignée COVID-19 en Nouvelle-Écosse, une baisse de trois par rapport à mercredi; 12 patients étaient aux soins intensifs, un de plus que la veille.

Nouveaux assouplissements à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les citoyens pourront à nouveau se déhancher sur les pistes de danse à compter de lundi, mais avec un masque.

La médecin-hygiéniste en chef a déclaré jeudi que malgré une légère augmentation de l’activité virale dans la province, les hospitalisations demeurent stables et il est donc prudent d’aller de l’avant avec un assouplissement accru de certaines restrictions lundi.

La docteure Janice Fitzgerald a ajouté qu’à partir de lundi, les rassemblements pourront fonctionner à 75 % de leur capacité, tout comme les bars, les salons de soins personnels, les bingos et les salles de spectacle. Les personnes asymptomatiques entièrement vaccinées qui partagent le foyer d’un cas confirmé pourront maintenant aller à l’école, au travail ou à la garderie.

La docteure Fitzgerald a indiqué qu’il y avait jeudi 17 hospitalisations liées à la COVID-19 et 287 nouveaux cas confirmés, pour un bilan de 1902 cas actifs signalés dans la province.