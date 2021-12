Le gouvernement du Québec fournira des tests rapides de dépistage aux moins de 5 ans

MONTRÉAL — Dès lundi, des tests rapides de dépistage seront offerts aux parents d’enfants âgés de plus d’un an et qui ont développé des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19.

Les tests seront fournis par le service de garde, qu’il soit subventionné ou non subventionné, et pourront être utilisés par les parents à la maison. Ces tests sont destinés prioritairement aux enfants de moins de 5 ans puisqu’ils ne sont pas vaccinés.

Selon les informations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère de la Famille (MFA), cette stratégie répond à une demande des services de garde.

La façon de se procurer les trousses de dépistage varie selon la région administrative et les employés du service de garde n’ont pas l’autorisation de réaliser eux-mêmes ce test, même si le parent y consent.

Lorsqu’un enfant de plus d’un an présentera des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, le service de garde remettra au parent une trousse, afin que l’enfant puisse être dépisté grâce à un test rapide de dépistage à la maison (autotest). En cas de résultat positif, les parents doivent se rendre avec l’enfant dans un centre de dépistage pour faire confirmer le diagnostic et faire tester les autres membres de la famille.

Les tests rapides rendent disponibles des résultats après quelques minutes et peuvent rapidement indiquer si une personne est infectée. Ils ont toutefois une moins bonne fiabilité par rapport aux tests utilisés en laboratoire.