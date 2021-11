Le gouvernement éthiopien détient des employés locaux de l’ONU, pour «terrorisme»

NAIROBI, Kenya — Au moins 16 employés éthiopiens des Nations unies ont été arrêtés dans la capitale, a annoncé mardi l’ONU, et un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’ils étaient détenus en raison de leur «participation au terrorisme», dans le cadre du nouvel état d’urgence, alors que s’intensifie la guerre dans ce pays.

Tous les membres du personnel détenus sont d’ethnie tigréenne, a déclaré un travailleur humanitaire à l’Associated Press, s’exprimant sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

L’ONU a déclaré qu’elle n’avait obtenu aucun motif pour ces détentions, mais des Tigréens, y compris des avocats, ont signalé des détentions généralisées à Addis-Abeba depuis la proclamation de l’état d’urgence. Ils affirment que les personnes étaient arrêtées sur la seule base de leur appartenance ethnique.

«Ils sont détenus dans des installations contre leur gré», a déclaré à la presse le porte-parole de l’ONU. Stéphane Dujarric a ajouté que six autres membres du personnel avaient été arrêtés, mais avaient ensuite été libérés, et qu’un certain nombre de proches d’employés avaient également été arrêtés. L’ONU a demandé au ministère éthiopien des Affaires étrangères leur libération immédiate.

Le porte-parole du gouvernement, Legesse Tulu, a indiqué dans un message à l’AP que ces personnes étaient détenues «en raison de leurs gestes répréhensibles et de leur participation à des actes terroristes», sans donner plus de détails. «Cela n’a aucun lien avec leur bureau ou leur travail.»

Le gouvernement éthiopien a déclaré qu’il détenait des personnes soupçonnées de soutenir les forces rivales du Tigré, qui combattent le gouvernement éthiopien depuis un an.

À Washington, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes que «si ces informations sont vraies», les détentions de personnes fondées sur l’appartenance ethnique sont «totalement inacceptables».

La Commission éthiopienne des droits de l’homme, créée cette semaine, a noté avec inquiétude que la nouvelle vague d’arrestations «semblait être fondée sur l’appartenance ethnique» et comprenait des personnes âgées et des mères avec enfants. L’AP a confirmé que les personnes détenues comprenaient des prêtres, des moines et d’autres membres de l’Église orthodoxe éthiopienne.

Les émissaires de l’Union africaine et des États-Unis tentent d’obtenir un cessez-le-feu immédiat du gouvernement éthiopien et des forces du Tigré, qui avaient longtemps dominé le gouvernement national avant l’arrivée au pouvoir du premier ministre Abiy Ahmed. Plus tôt cette année, le gouvernement a déclaré les forces du Tigré «groupe terroriste».

Des milliers de personnes ont été tuées au cours de cette guerre, des milliers ont été détenues et des millions ont été déplacées. Pendant ce temps, des centaines de milliers de personnes dans la région du Tigré sont confrontées à des conditions de famine en raison d’un blocus gouvernemental visant à empêcher la nourriture, les médicaments et toute autre aide d’atteindre les forces du Tigré.

Les détentions de membres du personnel tigréen de l’ONU sont intervenues un jour après que le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a terminé une visite en Éthiopie au cours de laquelle il a rencontré le premier ministre et rendu visite aux «autorités de facto» du Tigré pour plaider en faveur d’un meilleur accès à des millions de personnes dans le besoin.

Le mois dernier, le gouvernement éthiopien a expulsé du pays sept membres du personnel de l’ONU, les accusant sans preuve d’avoir faussement exagéré l’ampleur de la crise. Cette décision a été condamnée par d’autres pays et agences internationales.