Le gouvernement fédéral américain affiche un déficit de 2540 milliards $ US

WASHINGTON — Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral américain se chiffre à 2540 milliards $ US pour les dix premiers mois de l’exercice, notamment en raison des dépenses qui ont été nécessaires pour combattre la récession provoquée par la pandémie de coronavirus.

Ce chiffre confirme que les États-Unis se dirigent vers le deuxième déficit budgétaire le plus important de leur histoire, derrière le déficit encouru lors de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre.

Le département du Trésor a toutefois souligné mercredi que le déficit est inférieur de 9,5 % à ce qu’il était au même moment l’an dernier.

Cela est attribué à une augmentation des recettes fiscales alors que l’économie redémarre et à la fin de plusieurs des programmes d’urgence mis en place l’an dernier.

Le déficit pour l’exercice budgétaire de 2020 a atteint 3100 milliards $ US, un montant sans précédent. Le Congressional Budget Office des États-Unis prédit un déficit de 3100 milliards $ US cette année et de 1200 milliards $ US l’an prochain.

Ces prévisions ne tiennent toutefois pas compte de deux lois qui cheminent actuellement dans les méandres du Congrès: un plan d’infrastructures de 1000 milliards $ US, et un plan (appuyé seulement par les démocrates) de 3500 milliards $ US pour combattre des problèmes comme la pauvreté et les changements climatiques.

Pour la période de dix mois entre octobre et juillet, le gouvernement américain affiche des revenus de 3320 milliards $ US, soit une hausse de 17,5 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les dépenses pendant les dix premiers mois de l’exercice se sont chiffrées à 5860 milliards $ US, en hausse de 4 % depuis l’an dernier.