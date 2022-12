Le gouvernement fédéral envisage de l’aide pour 19 Canadiens en Syrie

OTTAWA — Le gouvernement fédéral dit qu’il envisage d’aider à obtenir la libération de 19 femmes et enfants canadiens détenus dans le nord-est de la Syrie.

Cette décision intervient juste avant que les défenseurs de six femmes et 13 enfants ne se préparent à faire valoir devant la Cour fédérale que le refus de longue date du gouvernement libéral de les rapatrier — ainsi que plusieurs hommes canadiens — équivaut à une violation de la Charte des droits et libertés.

Dans un document récemment déposé dans l’affaire judiciaire, le gouvernement affirme qu’Affaires mondiales Canada a déterminé que les 19 Canadiens ont atteint un seuil en vertu de son cadre politique pour fournir une aide extraordinaire.

En conséquence, Affaires mondiales a commencé des évaluations, conformément aux principes directeurs du cadre, pour déterminer s’il convient de fournir cette assistance.

Une poignée de femmes et d’enfants sont revenus au Canada au cours des dernières années, mais le Canada n’a, pour la plupart, pas suivi le chemin d’autres pays qui ont réussi à rapatrier des citoyens.

Ces citoyens canadiens font partie des nombreux ressortissants étrangers dans les camps syriens dirigés par les forces kurdes, qui ont repris la région déchirée par la guerre à l’État islamique.