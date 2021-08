Le gouvernement fédéral est prié d’accélérer l’arrivée des réfugiés afghans

OTTAWA — Le gouvernement fédéral est prié de redoubler d’ardeur pour sauver plusieurs centaines d’interprètes afghans et leur famille au moment où les talibans s’apprêtent à reprendre le pouvoir après 20 ans de guerre.

Jeudi, on apprenait que les forces d’opérations spéciales du Canada se déploieraient en Afghanistan afin d’aider le personnel de l’ambassade canadienne à Kaboul à fuir les lieux avant sa fermeture

Cette révélation a créé un certain émoi parmi les vétérans de la guerre et ceux qui cherchent à sauver les multiples centaines d’Afghans qui ont aidé le Canada au cours de ces années. On craint qu’ils ne fassent l’objet de représailles de la part des talibans.

Denis Thompson, un major-général à la retraite qui a commandé les troupes canadiennes en Afghanistan, est l’un des trois anciens officiers supérieurs à avoir écrit une lettre au gouvernement fédéral l’exhortant à redoubler d’efforts pour sauver les interprètes.

Si M. Thompson se dit reconnaissant au gouvernement de vouloir secourir ceux qui ont aidé les militaires canadiens, il a aussi exprimé sa frustration quant au rythme des évacuations et au manque de transparence des officiels.

L’offensive des talibans se déploie à vive allure, saisissant une grande portion du territoire afghan au cours des dernières semaines. Plusieurs signalements font état de massacres de civils.