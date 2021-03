Le gouvernement fédéral promet 49,5 millions $ pour l’aide humanitaire aux Syriens

OTTAWA — La ministre du Développement international, Karina Gould, annonce que le Canada fournira une aide de 49,5 millions $ à des millions de Syriens touchés par une guerre qui fait rage depuis dix ans.

Mme Gould dit que le financement humanitaire supplémentaire aidera à fournir une assistance alimentaire et des services de santé aux communautés touchées par la guerre.

Le nouveau financement a été annoncé lors de la cinquième conférence de Bruxelles, organisée par l’Union européenne et les Nations unies pour répondre aux besoins de millions de personnes en Syrie et dans la région.

Mme Gould affirme que les Syriens ont droit au soutien continu de la communauté internationale, soulignant que le Canada aidera les réfugiés syriens et ceux qui ont été déplacés à l’intérieur du pays.

Les Nations unies cherchent à obtenir 10 milliards $ US pour fournir l’aide humanitaire nécessaire aux Syriens touchés par la guerre en cours et la pandémie de COVID-19.

Les besoins de financement comprennent 4,2 milliards $ US pour la réponse humanitaire à l’intérieur de la Syrie et 5,8 milliards $ US pour soutenir les réfugiés et les communautés de la région.

Le Canada a engagé jusqu’à 3,3 milliards $ en financement pour la Syrie et la région depuis 2016, y compris une importante aide humanitaire, au développement et à la stabilisation.

Mme Gould affirme que le Canada continuera de travailler avec la communauté internationale et les Syriens pour mettre fin au conflit par l’entremise d’une solution politique durable.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses de Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.