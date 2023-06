Le gouvernement fédéral surveille la rébellion de Prigojine en Russie

OTTAWA — Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a annoncé une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident pour examiner la situation en Russie.

Les autorités russes tentent de mater une rébellion armée lancée par le chef mercenaire Evgueni Prigojine.

M. Trudeau a affirmé sur Twitter que le Canada était en contact avec ses alliés. «Nous continuerons de suivre la situation de près», a-t-il déclaré.

Plus tôt, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait écrit sur Twitter que ses homologues des pays du G7 et elle «se sont réunis pour discuter des événements survenus en Russie». Elle n’a pas donné plus de précisions à ce sujet.

Le groupe armé paramilitaire dirigé par M. Prigojine semble avoir été en mesure de prendre le contrôle du quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don, une ville à plus de 1000 kilomètres au sud de Moscou, selon le ministère britannique de la Défense.

L’agence Associated Press rapporte que la sécurité a été renforcée dans plusieurs régions de la Russie. De nombreux événements ont été annulés en raison des tensions croissantes dans le pays.