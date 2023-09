Le gouvernement fédéral va examiner l’accord entre Viterra et Bunge

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il lançait un examen du projet d’acquisition de Viterra par Bunge, qui créerait un géant mondial de l’agriculture.

Viterra, anciennement l’emblématique Saskatchewan Wheat Pool, est une société de manutention des céréales détenue par le géant suisse des matières premières Glencore, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et B.C. Investment Management Corporation.

Bunge, dont le siège se trouve dans le Missouri, est la plus grande entreprise de transformation de graines oléagineuses au monde et exerce ses activités dans plus de 40 pays.

L’accord, d’une valeur de 8,2 milliards $ US, a été annoncé en juin.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, indique dans une déclaration que les deux entreprises détiennent des participations dans des terminaux portuaires au Canada.

Il estime qu’une saine concurrence est nécessaire dans le secteur des transports pour garantir des prix et un accès équitables, en particulier pour les agriculteurs.