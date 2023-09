Le gouvernement Ford déposera bientôt un projet de loi sur la Ceinture de verdure

TORONTO — L’Assemblée législative de l’Ontario a repris ses travaux après les vacances d’été, sur fond de controverse sur l’exclusion de terres de la Ceinture de verdure, bien que le premier ministre Doug Ford ait déclaré la semaine dernière qu’il revenait sur sa décision.

M. Ford a déclaré lundi, lors de la période des questions, que son annonce est un signe de bonne gouvernance, admettant qu’il a commis une erreur et qu’il va de l’avant pour la corriger.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, a déclaré que les membres du gouvernement n’appuieront pas un projet de loi d’initiative parlementaire du NPD visant à restituer des terres à la Ceinture de verdure, car le gouvernement présentera bientôt son propre projet de loi à cet effet.

M. Calandra affirme que la législation ajoutera également 7000 acres à la Ceinture de verdure et «codifiera» les limites de la zone protégée dans la loi et pas seulement par le biais de règlements, qui peuvent être modifiés sans passer par le pouvoir législatif.

Les travaux ont repris également lundi avec un cabinet très différent de celui de juin, avec la démission de Steve Clark plus tôt ce mois-ci de son poste de ministre des Affaires municipales et du Logement et celle de Kaleed Rasheed de son poste de ministre des Services au public et aux entreprises, tous deux liés à des révélations concernant la Ceinture de verdure.

Monte McNaughton a également quitté son poste de ministre du Travail la semaine dernière pour le secteur privé, les trois départs ministériels ayant entraîné deux remaniements distincts, avec de nouveaux visages dans les portefeuilles du logement, des soins de longue durée, de la trésorerie, des transports, des services publics et commerciaux et de l’environnement.