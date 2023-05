Le gouvernement Ford présentera une loi qui dissoudrait la région de Peel

TORONTO — Le ministre des Affaires municipales de l’Ontario est sur le point de dévoiler un projet de loi qui, selon le gouvernement, soutiendra la croissance future de la région de Peel.

Des sources gouvernementales de haut niveau, qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement, ont dévoilé mercredi que la province allait dissoudre la municipalité.

Mississauga et Brampton, qui figurent parmi les plus grandes municipalités de la province, deviendraient ainsi des Villes indépendantes. Les sources n’ont pas précisé ce qui adviendrait de la plus petite communauté de Caledon.

Les maires des trois municipalités doivent se joindre au ministre Steve Clark pour l’annonce à Queen’s Park à 13 h 30, après le dépôt du projet de loi.

La région de Peel est responsable des services tels que les ambulanciers paramédicaux, les programmes de santé et le recyclage dans les municipalités.

Le maire de Brampton, Patrick Brown, a dit qu’il accueillerait favorablement les efforts visant à éliminer les dédoublements, mais il pense que Mississauga serait redevable à Brampton en cas de séparation, en raison des infrastructures que les résidants ont financées pour Mississauga.