Le gouvernement Ford promet d’augmenter le salaire minimum à 15,50 $ l’heure

TORONTO — Le salaire minimum de l’Ontario devrait augmenter de 50 cents cet automne, a annoncé mardi le gouvernement progressiste-conservateur, bien que la hausse ne sera en place qu’après les élections provinciales.

L’augmentation de salaire proposée à 15,50 $ l’heure entrerait en vigueur le 1er octobre. Les Ontariens doivent se rendre aux urnes en juin, et les trois principaux partis promettent déjà une certaine forme d’augmentation du salaire minimum en réponse au coût élevé de la vie.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, a annoncé mardi la planification de l’augmentation des salaires, affirmant qu’elle «aiderait les travailleurs à faire face à la hausse de l’inflation».

La province a déclaré que l’augmentation du salaire minimum est liée à l’Indice des prix à la consommation de l’Ontario. M. McNaughton a indiqué mardi que le gouvernement ferait une annonce chaque mois d’avril concernant la prévision de l’augmentation du salaire minimum, basée sur l’inflation à ce moment-là, et que ce changement entrerait en vigueur en octobre.

«Pour les travailleurs là-bas, ils peuvent être avertis que sous le premier ministre [Doug] Ford, le salaire minimum augmentera chaque mois d’octobre», a affirmé le ministre McNaughton, ajoutant que le gouvernement tente de «rééquilibrer la balance» pour les travailleurs alors que la province se remet de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement Ford avait précédemment annulé une augmentation du salaire minimum de 14 $ l’heure à 15 $ en 2019, ce qui avait été planifié par l’ancien gouvernement libéral.

Les progressistes-conservateurs ont ensuite augmenté le salaire à 15 $ l’heure en janvier de cette année. Lors de l’annonce, M. Ford avait déclaré que ce changement avait pour but de rendre la vie plus abordable pour les gens, et que la pandémie avait changé la situation.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter ce renversement de politique mardi, M. McNaughton a mis en lumière les autres mesures favorables aux travailleurs que le gouvernement a introduites au cours de la dernière année.

D’autres partis provinciaux promettent d’augmenter le salaire minimum s’ils sont élus.

Les néo-démocrates ont déclaré qu’ils augmenteraient le salaire minimum à 16 $ à compter du 1er octobre s’ils étaient élus pour former le gouvernement, et qu’ils porteraient le salaire à 20 $ l’heure en 2026.

Les libéraux promettent une augmentation de salaire à 16 $ l’heure d’ici le 1er janvier 2023 s’ils sont élus. Ce parti a indiqué qu’il prévoyait également de travailler à un salaire décent ajusté en fonction de la région, que certains militants ont fixé à 22 $ à Toronto.