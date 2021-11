Le gouvernement inclut les congés de maladie dans un projet de loi omnibus

OTTAWA — Les libéraux fédéraux ont présenté un projet de loi omnibus qui accorderait des congés de maladie à certains travailleurs et punirait quiconque harcèle des employés de la santé.

Le projet de loi accorderait 10 jours de congé de maladie payé aux travailleurs sous réglementation fédérale, qui représentent un petit pourcentage de l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne.

Le ministre du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré vendredi que les congés de maladie comblent un trou dans le filet de sécurité sociale du pays que la pandémie a révélé.

Il a ajouté que le gouvernement travaillerait avec les provinces et les territoires afin qu’ils puissent reproduire la promesse fédérale pour les travailleurs sous leur juridiction.

En même temps, la loi créerait deux nouvelles infractions dans le Code criminel: une pour toute personne menaçant un travailleur de la santé, une personne qui aide un travailleur de la santé à exercer ses fonctions ou une personne essayant d’accéder à des services de santé, et une autre pour toute personne prise en train d’entraver l’accès à un établissement de soins de santé.

La peine pour l’une ou l’autre des infractions pourrait aller jusqu’à 10 ans de prison.

Le ministre de la Justice, David Lametti, a admis que le Code criminel contenait déjà des infractions génériques protégeant les individus de l’intimidation, des menaces, de la violence et de l’obstruction de leur capacité à profiter ou d’utiliser une propriété. Mais il a affirmé que ces amendements donneraient à la police et aux procureurs des outils additionnels pour protéger spécifiquement les travailleurs de la santé et les utilisateurs des services de soins de santé.

Ils sont aussi accompagnés d’une peine maximale plus élevée, puisque la peine générale actuelle pour l’intimidation est d’un maximum de cinq ans, a-t-il ajouté.

Les deux enjeux figuraient en tête du programme législatif du gouvernement lorsque les députés sont revenus sur la colline du Parlement cette semaine pour la première fois depuis les élections du 20 septembre.

Les libéraux veulent que les mesures soient adoptées à la Chambre des communes avant la mi-décembre, lorsque les députés partiront en vacances.

La Dre Katharine Smart, présidente de l’Association médicale canadienne, demande aux députés d’examiner rapidement le projet de loi, affirmant qu’une action législative est nécessaire pour prévenir des tragédies évitables.