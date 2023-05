Le gouvernement Legault accorde 56 millions $ à Génome Québec

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec a annoncé un financement de 56 millions $ à Génome Québec, «le plus grand fournisseur intégré de services de séquençage et de génotypage pour la recherche et de biopuces au Canada».

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon et son collègue de la santé Christian Dubé en ont fait l’annonce mardi matin à Montréal.

L’aide financière servira à appuyer et démocratiser la recherche en génomique et à l’aménagement des nouveaux locaux du centre d’expertise et de services de Génome Québec.

«La génomique, combinée au développement technologique, au traitement des données massives et à l’intelligence artificielle, pave la voie à une nouvelle de l’innovation», peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé par Génome Québec.