QUÉBEC — Le gouvernement Legault amorce une réflexion sur les relations Québec-Chine, dans la foulée de l’affaire des deux Michael.

La Chine, où le Québec a ouvert quatre bureaux, est devenue un des principaux partenaires commerciaux du Québec.

L’arrestation et la détention de deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, pendant plus de 1000 jours en Chine, vraisemblablement en guise de représailles à l’arrestation d’une dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, a jeté un froid dans les relations entre Pékin et Ottawa.

Au terme d’une saga qualifiée par plusieurs experts de «diplomatie d’otages», les deux hommes ont été libérés le 25 septembre, pratiquement au même moment où Meng Wanzhou a pu retourner en Chine, après avoir été assignée à résidence à Vancouver à la demande de Washington qui la soupçonnait de fraude bancaire.

Le Québec n’avait pas pris position sur le sujet depuis, mais «avec ce qui s’est passé, c’est sûr qu’il y a une réflexion à faire», a convenu la ministre des Relations internationales, Nadine Girault, mercredi, lors d’un bref entretien avec La Presse Canadienne.

«On est en train justement de regarder comment ajuster notre stratégie avec la Chine, qu’est-ce qu’on va faire avec ça, comment se positionner» à partir de là, a-t-elle ajouté, en disant que le Québec tiendrait également compte dans sa réflexion de la position à venir du gouvernement canadien.

En convalescence depuis un mois, pour guérir une blessure au dos, Mme Girault a repris ses activités cette semaine.

Elle a dit ne pas avoir encore eu le temps d’examiner le dossier des relations Québec-Chine depuis son retour au bureau et qu’elle n’avait «pas vraiment d’opinion», pour l’instant, sur les suites à donner à ce dossier. Mais elle compte s’y intéresser «dans les prochains jours».

En fin de journée, la ministre a tenu à transmettre une déclaration écrite visant à préciser sa position relativement à la Chine. «Il est inacceptable qu’un pays, quel qu’il soit, procède à des détentions arbitraires de ressortissants étrangers. Notre stratégie n’a pas changé, puisque le respect des droits de la personne et la démocratie sont des valeurs fondamentales qui ont toujours guidé l’action internationale du Québec, incluant en Chine», écrit-elle, en s’engageant à garder «les canaux de communication ouverts, afin de faire part de nos préoccupations et réitérer la position du Québec».

Le Québec a ouvert quatre représentations en Chine: à Pékin (Beijing), Shangai, Quingdao et Shenzhen.

La Chine arrive au deuxième rang des marchés d’exportation du Québec, très loin derrière les États-Unis. Les Américains accaparent toujours 70 % de nos exportations, tandis que les Chinois prennent 5 %.

La Chine compte sur le Québec pour s’approvisionner principalement en fer, en viande de porc, en simulateurs de vols, en hélicoptères et en avions.

Le Québec accueille aussi chaque année quelques milliers d’étudiants étrangers en provenance de Chine.

Le gouvernement prépare par ailleurs une stratégie commerciale pour la grande région Asie-Pacifique, incluant la Chine, qui devrait être connue sous peu.